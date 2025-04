Arrecadação da dívida ativa de Portio Alegre registra melhor resultado para março

Porto Alegre registrou em março a maior arrecadação da dívida ativa para o mês desde o início da série histórica, em 2015. Foram recolhidos R$ 31 milhões em março de 2025, um crescimento de 30% em relação ao mesmo mês no ano anterior, em valores nominais, quando é desconsiderada a inflação acumulada no período.



O resultado corresponde a um retorno acumulado de 12,208% sobre o estoque da dívida ativa, e reflete uma trajetória de crescimento no primeiro trimestre deste ano. Em janeiro, a arrecadação foi de R$ 25,5 milhões, 12,6% acima do registrado no mesmo mês de 2024. Em fevereiro, o valor arrecadado foi de R$ 23,6 milhões, alta de 50,5% em relação ao ano anterior. Os registros são referentes a valores nominais.

A superintendente da Receita Municipal, Sandra Quadrado, associou o crescimento arrecadatório com ações de comunicação com os contribuintes. "Porto Alegre tem um histórico consistente de recuperação de créditos, com um dos melhores índices de cobrança do país, e alcançar esse novo marco reforça a efetividade das ações que temos adotado para manter esse desempenho", disse.



Já a secretária municipal da Fazenda, Ana Pellini, destacou que o registro ocorre em um momento de recuperação pós-enchentes. "Este valor é muito importante para o município neste cenário de reconstrução e recuperação financeira pós-enchente. Focar no aumento da receita com a cobrança de devedores é uma forma de promover a justiça tributária e auxiliar aos que mais precisam”, destacou.



A dívida da ativa é o montante de valores devidos à Fazenda, podendo ser impostos ou multas, e não pagos nos prazos estabelecidos.