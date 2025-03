Porto Alegre registra o 11º ano consecutivo de superávit orçamentário

Atualizada às 19h30min

prefeitura de Porto Alegre fechou 2024 com superávit orçamentário de R$ 129 milhões. Foi o 11º exercício anual consecutivo Mesmo em um ano marcado pela catástrofe climática das cheias de maio no Rio Grande do Sul, a. Foi oem que as contas públicas da capital gaúcha ficaram no azul.

Em balanço apresentado nesta sexta-feira, 14 de março, pela Secretaria Municipal da Fazenda, ficou claro que o resultado positivo só foi possível graças ao Previmpa, autarquia responsável pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), que teve saldo positivo de R$ 436 milhões no ano passado.

Também contribuíram para o superávit os R$ 123 milhões captados pela Centralizada de Recursos Vinculados.

O Tesouro Municipal, porém, registrou déficit de R$ 143 milhões, com receitas de R$ 7,278 bilhões e despesas de R$ 7,421 bilhões.

autarquia que registra superávits há uma década em Porto Alegre Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), que terminou 2024 com resultado negativo em R$ 287 milhões. Umadsesta vez apresentou déficit. Trata-se do

A secretária municipal da Fazenda, Ana Pellini, destacou a soma dos déficits do Tesouro e do Dmae, que somaram um resultado negativo de R$ 430 milhões.

O fechamento das contas do Dmae no vermelho se deve aos esforços necessários para o enfrentamento dos prejuízos causados pelas cheias de maio passado, e, relacionado a isso, a autarquia teve perdas arrecadatórias de R$ 92 milhões pela suspensão de cobranças de tarifas de água, em razão de uma medida adotada pela prefeitura no momento mais crítico da calamidade.

Neste sentido, diante da catástrofe, o Executivo municipal teve prejuízo de R$ 569 milhões em 2024 em decorrência das cheias.

Prefeitura da Capital investiu R$ 530 milhões em 2024

No âmbito dos investimentos, a prefeitura reduziu em 1,2% a capacidade no ano passado em relação a 2023. Foram R$ 530 milhões em 2024, sendo R$ 56 milhões em enfrentamento à calamidade, ante R$ 537 milhões no exercício anterior, em valores reais, ou seja, com correção pelo IPCA registrado no período.



A prefeitura também cumpriu os mínimos constitucionais para ações e serviços públicos de saúde – 15% das receitas – e manutenção e desenvolvimento do ensino, 25% das receitas. Na saúde, o Executivo aplicou R$ 1,053 bilhão, o que corresponde a 20,08% da receita, R$ 266 milhões acima do mínimo constitucional. Já para a educação a cifra foi de R$ 1,425 bilhão, equivalente a 26,94% da receita e R$ 103 milhões acima do mínimo.

Estes valores se diferem do total alocado pelo Executivo em cada área. Entre as alocações, se destacam a saúde, com R$ 3,15 bilhões, a Previdência, com R$ 1,98 bilhão, a educação, com R$ 1,68 bilhão, e o saneamento, com R$ 1,56 bilhão.

O superávit orçamentário nas contas de Porto Alegre consolida o 11º ano consecutivo de resultados positivos na Capital. O último registro negativo ocorreu em 2013, no primeiro ano de governo do então prefeito José Fortunati (à época, no PDT), quando o déficit foi de R$ 158,6 milhões. Desde então, em todos os anos a prefeitura apresentou o fechamento das contas no azul.

O resultado das contas públicas de Porto Alegre nos últimos 20 anos