Dmae registra primeiro déficit em uma década: R$ 287 milhões negativos em 2024

Autarquia que registrou superávits anuais de 2015 a 2023 em Porto Alegre, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) fechou as contas no vermelho no ano passado pela primeira vez em uma década. O déficit de 2024 foi de R$ 287 milhões, conforme balanço apresentado pela Secretaria Municipal da Fazenda nesta sexta-feira, 14 de março.Os principais motivos para este resultado negativo no ano passado são os empenhos realizados após as cheias que atingiram o Rio Grande do Sul em maio e as perdas arrecadatórias de R$ 92 milhões, em razão de uma medida da prefeitura que suspendeu o pagamento de tarifas de água no momento mais sensível da calamidade.