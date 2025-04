PSDB de Porto Alegre publica carta aberta em que pede permanência de Eduardo Leite na sigla

A Executiva do PSDB de Porto Alegre publicou nesta sexta-feira (25), uma carta aberta direcionada a Eduardo Leite, em que pede que ele se mantenha filiado ao partido e lidere o projeto tucano no pleito de 2026. A carta, que foi enviada diretamente ao governador, é assinada pelo presidente municipal da sigla, vereador Moisés Barboza, e dos demais parlamentares da bancada na Câmara Municipal, Gilson Padeiro e Marcelo Bernardi.

No texto, os vereadores destacam a importância do nome de Eduardo Leite para o próximo pleito e que, em outro partido, não há garantia de que ele irá concorrer à Presidência da República. "Onde quer que se ande nesse país, os filiados e lideranças veem em ti a figura do líder que pode superar a polarização no Brasil", diz a carta, dirigindo-se ao governador.

A Executiva ainda destaca o momento vivido pelo PSDB, que discute estratégias para superar o encolhimento de suas bancadas, além de ressaltar a importância histórica da sigla. Além disso, o texto enfatiza o crescimento do partido na Capital e finaliza frisando que, se caso o Governador entenda que a corrida ao Planalto não seja o ideal, também encontrará apoio no grupo de lideranças tucanas de Porto Alegre.