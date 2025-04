Prefeito de Viamão é condenado a nove anos de prisão

O prefeito de Viamão, eleito em 2024, Rafael Bortoletti (PSDB), foi condenado a 9 anos de prisão em regime fechado, sentença proferida pela Justiça de Viamão, por conta de um episódio ocorrido em 2019. Na ocasião, o mesmo foi acusado de divulgar conteúdo audiovisual íntimo, sem o consentimento da vítima. O processo tramita em segredo de justiça.

O que diz a defesa do prefeito

A defesa de Rafael Bortoletti, Dr. Adler Baum, vem a público manifestar-se com respeito institucional acerca da recente sentença proferida pela Justiça de Viamão.

Embora o processo tramite sob sigilo, é necessário esclarecer que o próprio Ministério Público havia, inicialmente, se posicionado pelo arquivamento das acusações em relação aos fatos imputados. Ainda assim, de forma surpreendente, o juízo optou por dar seguimento ao processo desconsiderando as razões técnicas apresentadas pelo órgão acusador e pela defesa.



A defesa vai interpor recurso ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e acredita que a justiça haverá de reformar a decisão proferida pelo juízo da cidade de Viamão. Rafael Bortoletti mantém a serenidade, a confiança na Justiça e reafirma sua trajetória pública íntegra e seu compromisso com a população de Viamão.

• LEIA TAMBÉM: Reabertura do Parque Saint Hilaire gera denúncia contra prefeito eleito de Viamão

Pedido de Cassação

O deputado estadual Capitão Martim (Republicanos) vai ingressar com pedido de cassação da chapa do prefeito de Viamão, Rafael Bortoletti, no Tribunal Regional Eleitoral.

O deputado aponta que, além da violência contra a mulher, houve uso da máquina pública na campanha e abuso de poder econômico. Segundo o mesmo, "cassar a chapa é devolver ao povo viamonense o direito de escolher um governante com dignidade para representar a cidade".