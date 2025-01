Eduardo Leite (PSDB) retoma governo do Estado nesta quinta-feira (16)

O governador Eduardo Leite (PSDB) foi reconduzido ao cargo nesta quinta-feira (16), quando retornou de um período de férias iniciado no final de dezembro. Durante sua ausência, atuaram na liderança do Executivo seu vice, Gabriel Souza (MDB), e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS) Adolfo Brito (PP). Este último esteve como governador em exercício desde terça-feira (14) até a volta de Leite.

Ao longo dos três dias, Brito realizou agendas voltadas à irrigação e à reservação d’água, temas prioritários de seu mandato. Em viagem ao interior do Estado, ele se reuniu com lideranças ligadas ao tema e acompanhou entregas dos secretários estaduais em diferentes municípios.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Leite anunciou seu retorno e afirmou que pela tarde se reunirá com os recém-eleitos diretores das escolas estaduais para alinhar as estratégias para a educação em 2025. “Estamos de volta depois de um breve período de férias, com energia recarregada e força total para trabalhar com muito amor pelo nosso Rio Grande”, escreveu.

LEIA TAMBÉM: Assaltantes roubam 151 chromebooks e 78 televisões do Colégio Júlio de Castilhos

vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) Antes disso, ele havia interrompido momentaneamente seu descanso para comentar os. Na segunda-feira (13) ele utilizou sua conta social no X para criticar os impactos do texto final para a economia gaúcha.

“Com os vetos, para aderir ao Propag o Rio Grande do Sul fica obrigado a repassar valores para um fundo, criado para compensar os Estados em melhor situação fiscal. Na prática, voltaríamos a repassar valores à União, contrariando a suspensão da dívida pelo período de três anos, cujos valores estão sendo destinados ao Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) para reconstrução”, desabafou.