Assaltantes roubam 151 chromebooks e 78 televisões do Colégio Júlio de Castilhos

Dois homens invadiram na madrugada de terça-feira (14) o Colégio Estadual Júlio de Castilhos, na avenida Piratini, no bairro Santana, em Porto Alegre, e roubaram 151 chromebooks (computador portátil que usa o sistema operacional Chrome OS, desenvolvido pelo Google) e 78 televisões de 65 polegadas, armazenados na instituição de ensino desde o final de dezembro de 2024. Os criminosos renderam o único vigilante que estava nas dependências da escola e roubaram os equipamentos que seriam usados em atividades pedagógicas, segundo a Secretaria Estadual da Educação.

Os chromebooks e os aparelhos de televisão foram retirados pelos criminosos pelo portão da escola localizado na rua Laurindo - fundos do colégio. Um caminhão utilizado na ação criminosa (que durou até aproximadamente as 3h) foi colocado na frente do portão e não chamou a atenção dos moradores da região. A Polícia Civil investiga o caso e, até o momento, ninguém foi preso.

Segundo a Secretaria da Educação, os equipamentos estavam separados no local para serem distribuídos entre as instituições de ensino das regiões abrangidas pela 1ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), de Porto Alegre, pela 2ª CRE (São Leopoldo) e pela 28ª CRE (Gravataí). A assessoria da pasta informou que o policiamento ostensivo foi reforçado na região. Porém, nesta quinta-feira pela manhã (16), a reportagem do Jornal do Comércio esteve no local e não viu nenhuma viatura da Brigada Militar na frente da escola na avenida Piratini e nem nos fundos, na rua Laurindo.

Apesar do crime, o cronograma de distribuição para a rede Estadual não será afetado, conforme a Secretaria. Os materiais são parte de um investimento de R$ 77,5 milhões, voltado para a aquisição de 60 mil novos chromebooks, que foram repassados para todas as 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Além dos chromebooks, a iniciativa também incluiu a entrega de 3.600 desktops para 1.992 escolas estaduais, com investimento de R$ 14 milhões, e de mil televisões de 65 polegadas para 739 instituições de ensino, com valor de R$ 2,2 milhões. Todos os equipamentos são destinados para atividades pedagógicas, incentivando a utilização da tecnologia e de recursos audiovisuais nas salas de aula.

Segundo a Polícia Civil, a ação dos dois criminosos começou por volta da 1h, com o arrombamento de uma das portas do colégio. Eles renderem e amarram o único vigilante da instituição de ensino. Por volta das 3h, um caminhão estacionou ao lado do Julinho. Os equipamentos levados foram colocados pelos criminosos dentro do veículo sem chamar a atenção dos moradores do bairro Santana. Após conseguir se soltar, o vigilante chamou a Brigada Militar, que fez o atendimento da ocorrência.