Cidades de Santa Catarina registram alagamentos generalizados

Matéria atualizada às 16:42

danos e alagamentos generalizados. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, o órgão atende com elevada demanda ao menos em oito municípios da região. A cidade de Balneário Camboriú decretou estado de emergência devido aos danos. Itapema também estuda tomar a medida. Após as fortes chuvas que atingiram o estado de Santa Catarina nesta quinta-feira (16), várias cidades do estado registram. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, oda região. A cidade de Balneário Camboriúdevido aos danos. Itapema também estuda tomar a medida.

Cidades como Tijucas, Camboriú e Balneário Camboriú enfrentaram grandes volumes de precipitação em curto tempo. Conforme a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, nestes três municípios, os volumes já ultrapassaram 180mm, enquanto Itajaí registrou 150mm, a chuva representa até 70% do esperado para todo o mês de janeiro. As áreas mais críticas são as localizadas no Baixo Vale do Itajaí e Grande Florianópolis

De acordo com o 1º Tenente do 13º batalhão do Corpo de Bombeiros militar de SC, Garcia Pires, em comunicado, as cidades com grande demanda de atendimentos para diversas ocorrências são: Itapema, Balneario Camboriú, Camboriú, Portobelo, Bombinhas, Tijucas, São João Batista e Canelinha. Estas, segundo ele, incluem pessoas ilhadas em residências.

A prioridade está sendo o resgate em áreas alagadas, além da remoção de moradores de locais de risco e ainda avaliação de danos. "Até o momento já passamos de 64 ocorrências atendidas, dentre outras, que estão entrando no nosso central de atendimento", relata Pires.

A corporação reforça a orientação para que a população evite transitar em áreas alagadas e em caso de situações de emergência acione imediatamente o CBM pelo telefone 193.

Também há alerta de risco geológico e de deslizamento para o estado, emitido pela Defesa Civil de Santa Catarina para diversas regiões. A previsão é de que as chuvas sigam intensas nas próximas horas, com a possibilidade de novos acumulados significativos.

Na área de Regional Florianópolis, de acordo os detalhes fornecidos pela Defesa Civil do estado, áreas do Norte, Leste e Sul da ilha apresentam alagamentos generalizados, além de Tijucas e Canelinha, juntamente com São João Batista, no qual este último apresenta acúmulos devido à problemas de drenagem pluvial. Nessa região, o balanço oficial indica 24 ocorrências atendidas pelos bombeiros em Balneário Camboriú, 25 em Camboriú e 6 em Ipanema.

Na área de Regional Itajaí, ainda, em Porto Belo, Bombinhas, Itapema, Balneário Camboriú, Navegantes e Penha há o mesmo cenário. Na cidade de Itajaí, foram atendidas 11 ocorrências de alagamentos, 4 deslizamentos, 1 corte de árvore. 10 pessoas resgatadas e 1 animal, sendo que há uma pessoa desalojada.

Ocorrências registradas até o momento em SC

Um dos municípios mais afetados, segundo a central de monitoramento da Defesa Civil de Santa Catarina, foi Itajaí. Os danos incluem alagamentos em várias ruas e bairros, e 14 vias foram afetadas, com pontos interditados. Número de danos materiais em residências ainda estão sendo apurados. A cidade emitiu alertas, mas não decretou situação de emergência.

Balneário Camboriú, que chegou a decretar emergência, apresenta muitas vias alagadas devido as enxurradas, com pessoas ilhadas e isoladas, mas ainda sem desalojados. Segundo dados do órgão estadual, foram abertos três abrigos temporários.

Camboriú teve, igualmente, vias e bairros alagados e dois deslizamentos sem vítimas. A cidade também abriu um abrigo para afetados.

Itapema apresentou alagamentos em diversos bairros e vias de grande circulação. A cidade também realizou a abertura de um abrigo. Ainda, estuda a possibilidade de decretar situação de emergência devido aos danos.

Conforme o balanço do órgão estadual, também sofreram com alagamentos pontuais os municípios de Navegantes, Balneário Piçarras e Penha. Estes, porém, já estão normalizados. Porto Belo também registrou alagamentos em algumas vias e a queda de uma árvore que obstruiu um córrego, alterando seu curso e atingindo parcialmente uma residência.