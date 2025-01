BR-101, em Balneário Camboriú, é parcialmente liberada após alagamento

O Km 140 da rodovia BR-101 no sentido sul, em direção a Porto Alegre, foi parcialmente liberado por volta das 13 horas, após bloqueio total por alagamento na via nesta quinta-feira (16). Segundo a concessionária do trecho, Arteris Litoral Sul, o tráfego ocorre nas faixas esquerda e central do Km 140 da via, no Morro do Boi, localizado no município. Na faixa direita, porém, a pista segue interditada, do Km 140,6 ao Km 141,8, sem previsão de liberação.

Conforme já apurado pelo Jornal do Comércio, o município decretou ainda estado de emergência devido às chuvas que atingiram a região nas últimas horas, registrando pontos de alagamentos em todos os bairros e com principais avenidas também interditadas.

A via de acesso ao litoral havia sido bloqueada às 9h30min, por segurança, após o acúmulo devido às chuvas. A interdição ocorreu no Km 138, ultimo retorno antes do trecho alagado. Após a diminuição do volume de água, equipes da Concessionária realizaram a limpeza da pista para a liberação. A Arteris Litoral Sul pede atenção do motorista no trecho e respeito ao limite de velocidade.