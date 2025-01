Balneário Camboriú decreta estado de emergência devido às chuvas

A Prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, decretou nesta quinta-feira (16) estado de emergência no município devido às chuvas que atingiram a região nas últimas horas. O Decreto nº 12.034/2025 mobiliza a Defesa Civil para o desencadeamento do Plano Emergencial de Respostas aos Desastres e convoca voluntários para reforçar as ações de resposta e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade.

No momento as principais avenidas da cidade estão interditadas. Todos os bairros estão com pontos de alagamento registrados. As equipes da Defesa Civil, Secretaria de Obras e Segurança Pública estão totalmente mobilizadas e atuando para garantir a segurança da população. O GRAC (Grupo de Resposta e Ações Coordenadas) foi acionado. O Corpo de Bombeiros está transferindo equipamentos de socorro para a sede da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública e solicitando reforços.



Na Rua Pica-pau, uma família precisou sair da sua residência devido à situação crítica. Para atender a população atingida, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família está providenciando a abertura de três abrigos emergenciais nos bairros Ariribá, Municípios e Barra.



A orientação é de que os moradores evitem sair de suas casas e, em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil pelo 153 ou 199, Corpo de Bombeiros pelo 193, e Polícia Militar através do 190.