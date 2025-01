Melo anuncia secretários adjuntos de nove pastas de Porto Alegre

Nesta quarta-feira (15), o governo Sebastião Melo (MDB) confirmou mais nove secretários adjuntos que se juntarão à gestão municipal. Até o momento, já haviam sido anunciados os nomes de Matheus Ayres (PP), que segue ocupando o cargo na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, e Vicente Perrone, que passa a compor a administração do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).



Na Secretaria Municipal de Educação entrará Maurício Cunha (PL), que já foi presidente da Procempa e atuou como secretário da pasta até o fim do ano anterior. Vinicius Kaster (PSD) permanece como adjunto na Secretaria Municipal do Esporte e Júlia Zardo (Novo), que concorreu a vereadora em 2024 e é suplente na Câmara, assume na pasta de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. Na Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), o secretário adjunto será Nelson Beron (MDB). Atualmente, tramita na Câmara Municipal um projeto, de autoria do Executivo, para a extinção da Fasc, incorporando-a à Secretaria Municipal de Assistência Social, que precisa ser criada em reforma legislativa que também está na pauta do Parlamento.

Marcos Renato Otton (Cidadania), que é o atual coordenador-geral Administrativo e Financeiro da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, assume o cargo na mesma pasta. Na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, futura Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, a gestão adjunta ficará com Fabio de Souza (PP). Marcelo Cardoso (Republicanos) assume o Departamento Municipal de Habitação (Demhab) e a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, que será extinta após a aprovação do projeto de reforma administrativa.



O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) será assumido por Luciano Nunes (MDB) e na Secretaria de Administração e Patrimônio entrará Artur Alfaro (PSD), que já trabalhou como adjunto na Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria em 2024.



Dos onze adjuntos anunciados até o momento, dois estão filiados ao MDB, que já comanda cinco secretarias. O PSD, que não possui o secretários no primeiro escalão, também ganhou dois cargos. PL, Novo, Republicanos, PP e Cidadania comandam adjuntamente uma secretaria cada.