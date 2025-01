‘Liberdade de expressão não pode ser restrita’, diz Melo sobre discurso da posse

“Eu acho um assassinato da democracia quando um parlamentar é processado por usar uma tribuna, por mais que ele tenha feito excessos. Então,”, disse Melo nesta quinta-feira (2).No discurso da posse, sustentou a, pois, para ele, isso é liberdade de expressão. "Que um parlamentar ou qualquer um do povo que diga: 'eu defendo a ditadura', ele não pode ser processado por isso, porque isso é liberdade de expressão. Mas eu também quero que aquele que defenda o comunismo, o socialismo, que não acredita na democracia liberal, não seja punido, porque isso é liberdade de expressão", afirmou na quarta-feira.A fala causou polêmica nas redes sociais, e nesta quinta Melo declarou que recortes do discurso de qualquer liderança é problemático. Também. “Para isso, as leis infraconstitucionais dizem: quando eu te ofendo, por exemplo, tu podes pedir o reparo. Agora o que eu não posso dizer é o seguinte: isso é liberdade de expressão, isso não é”, completou.O prefeito ainda criticou políticos de esquerda que, na visão dele, restringem o que é e o que não é liberdade de expressão. Além disso,“Eu continuo vendo nesta cidade a esquerda defendendo Nicolás Maduro, defendendo a ditadura do Fidel Castro, defendendo Stálin, defendendo tantas ditaduras, e outros defendendo ditadura militar. E, mas eu acho que quem defende é liberdade de expressão, e merece o meu respeito”, manifestou.As declarações de Melo ocorreram durante a sua, em que visitou comunidades da região Glória para acompanhar demandas do local.