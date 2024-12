Lula pretende reunir ministros na sexta para encontro de fim de ano

O chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), visitaram Lula (PT), em São Paulo (SP), na tarde desta segunda-feira (16), um dia após o presidente receber alta hospitalar.

Segundo Padilha, Lula deve reunir seus ministros na próxima sexta-feira num encontro de final de ano. O ministro afirmou que não há detalhes do formato da reunião, mas que ela pode ocorrer em Brasília.

Padilha disse que "será um momento de confraternização". Ainda de acordo com o ministro, o presidente "está em plena atividade, cuidando e conduzindo o nosso país".

Os ministros chegaram à casa de Lula, em Pinheiros (zona oeste), por volta das 15h30min. A visita durou cerca de uma hora e 20 minutos. Na saída, apenas Padilha falou com jornalistas.

Questionado pela imprensa, Padilha afirmou que Lula não falou sobre a prisão do general da reserva Walter Braga Netto, ex-ministro do governo Jair Bolsonaro (PL) e também candidato a vice na chapa derrotada de 2022.

"O presidente sempre vai defender o direito das pessoas se defenderem. Mas não tenham dúvidas de que, se confirmarem as evidências, as provas de fato, de que são pessoas que cometeram atos golpistas e cometeram crimes contra a democracia... Ele sempre defende seguir o devido processo legal e, confirmando-se isso, que sejam veementemente punidos", disse.

Padilha afirmou ainda que tratou com Lula da pauta do Congresso - e que a expectativa é a de que a reforma tributária seja votada na Câmara até o fim da semana e as medidas do marco fiscal sejam votadas até o fim do ano.

O ministro disse ainda que Lula está recuperado e que ficará em São Paulo até a realização de novos exames.

Na manhã desta segunda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), visitou Lula, que teve alta do Hospital Sírio-Libanês neste domingo. Ele ficou seis dias internado depois de uma cirurgia de emergência na cabeça para conter uma hemorragia.

Na saída da casa de Lula, Haddad disse a jornalistas que o presidente fez um apelo para que as medidas fiscais em análise no Congresso não sejam desidratadas.