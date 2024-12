Lula tem alta hospitalar e diz que volta ao cargo com tranquilidade

Com chapéu na cabeça e acenos ao público e à imprensa que aguardavam do lado de fora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou às 12h22min de ontem o Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, onde estava internado desde a última terça-feira. De lá, seguiu para a sua residência no Alto de Pinheiros, em São Paulo, onde deverá permanecer até pelo menos quinta-feira.

Pouco antes de deixar o hospital, Lula apareceu de surpresa, acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, na entrevista coletiva em que os médicos informavam sobre a alta hospitalar. "Isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é apenas uma sessão de agradecimento", disse Lula ao iniciar sua fala, que durou cerca de 15 minutos. "Deus foi muito generoso ao cuidar de mim quando eu caí no tombo no banheiro", disse Lula.

O presidente contou como foi a queda, que resultou em um hematoma na cabeça. Lula ressaltou que não ocorreu quando ele cortava a unha do pé no banheiro, mas após cortar a unha da mão e se desequilibrar do banco em que estava sentado. Ele bateu a cabeça na banheira de hidromassagem.

Após o tombo e exames iniciais, o presidente achou que estava "completamente curado" e que já poderia exercer normalmente suas atividades cotidianas, contando que viajou e fez exercícios físicos normalmente. Ele ainda relatou os sintomas antes de ser internado para a cirurgia de emergência de drenagem do hematoma na cabeça, após fortes dores de cabeça e sono.

Só depois da cirurgia, afirmou ter tomado ciência da gravidade de seu estado. O presidente também afirmou que estará retornando ao cargo com tranquilidade. "Estou voltando com muita tranquilidade. Tenho muito trabalho para fazer. Tenho um compromisso com esse país e com o povo brasileiro, e eu quero deixar a Presidência da República, do mesmo jeito que eu deixei em 2010, de cabeça erguida, consciente de que esse país estará muito melhor", finalizou Lula.