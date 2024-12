Gov Expo Summit aborda estratégias de prevenção a desastres climáticos

O Rio Grande do Sul vivenciou a pior catástrofe climática de sua história em maio deste ano. Ao todo, foram afetadas por enchentes, direta ou indiretamente, 478 das 497 cidades do Estado. As perspectivas para o futuro, no entanto, são pessimistas, com a expectativa de que eventos climáticos extremos ocorram com cada vez mais frequência devido aos problemas ambientais. Assim, os novos gestores municipais, eleitos em outubro, terão o desafio de tornar suas cidades resilientes.

Foi sob esse viés, que o Gov Expo Summit realizou nesta quinta-feira (12) o painel “Antecipação e preparação para eventos extremos – monitoramento do clima e dos rios”. Ao longo das exposições, especialistas em climatologia e meteorologia abordaram as perspectivas ambientais futuras, analisaram índices históricos e orientaram os gestores sobre a elaboração de planejamentos para a mitigação dos riscos.

O painel foi mediado pelo ex-diretor adjunto do Departamento Municipal de Águas e Esgotos (Dmae) e especialista em drenagem Leomar Teichmann. Em sua fala inicial, ele apresentou conceitos iniciais sobre os estudos climáticos e explicou as consequências do fenômeno conhecido como El Niño e que amplia o volume de chuvas da região Centro-Sul do Brasil em decorrência de um aquecimento nas águas do Oceano Pacífico. Esse aumento pluviométrico pode ser discreto ou extremo. No caso do ocorrido em maio, que teve como consequência as enchentes no RS, Teichmann afirmou que o fenômeno tem sido denominado como “super El Niño”.