Vice-governador prevê crescimento econômico para o RS no Gov Expo Summit

Na abertura do Gov Expo Summit, nesta quarta-feira (11), o vice-governador do Rio Grande do Sul Gabriel Souza prevê que a recuperação pós-enchente do Estado fará nos próximos cinco anos os avanços realizados durante os últimos 50 anos. De acordo com ele, isso só será alcançado pela velocidade alcançadas pelas inovações implementadas na gestão pública.

Ao comparar a destruição causada pela catástrofe climática de maio deste ano a uma situação de pós-guerra, Souza falou da necessidade de se tomar decisões com base em provas concretas: “As evidência nada mais são do que se ter certeza sobre algo a partir de informações obtidas através de coleta de dados. Estas ajudam o gestor público a estabelecer suas políticas públicas de forma mais precisa”.

Como exemplo, citou a reconstrução do Estado, “uma das ações mais catódicas da história pelo tamanho foi a o impacto da tragédia”. E completou: “Eu estou falando da mais hercúlea tarefa, que é a nossa missão nos próximos anos. E não é para menos, porque nós temos aqui a destruição de ativos públicos, como rodovias, hidrovias, pontes, aeroportos, escolas, hospitais e diversos prédios públicos. Mas também nós temos a destruição de muitos ativos privados, não só no que tange ativos físicos, como pavilhões industriais, equipamentos industriais, equipamentos agrícolas e até mesmo as casas das pessoas. E também falamos da vida das pessoas, suas fotos, seus objetos pessoais”.

A recuperação, avalia, “não se fará isso sem governança, sem gestão pública moderna, sem inovação, sem controle da gestão, sem fluxogramas, sem uma burocracia. Não para atrasar, mas para organizar e para poder ajudar e facilitar o que as soluções cheguem na mão das pessoas”.

Seguindo na proposta do evento, de troca de experiências e compartilhamento de conhecimento e soluções para a gestão pública, o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Marcelo Arruda, salientou a missão que os novos prefeitos gaúchos terão esse ano. “Esse evento é importante no sentido de buscar trazer as experiências de quem já passou pelo poder público e as experiências de quem está vivendo neste momento a pior crise climática do Rio Grande do Sul, onde 95 cidades ficaram em calamidade e 359 em situação de emergência. Mas isso criou uma grande janela de oportunidades para a gente mudar a vida das nossas populações, e essa janela tem que ser aproveitada agora em 2025”, resume o dirigente.

O evento é gratuito e se estende na quinta-feira (12), no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. Ao longo dos dois dias, a agenda inclui palestrantes com sólida base técnica e experiências bem-sucedidas na área pública em nível local, estadual e nacional. O encontro reúne líderes de diversas áreas – Saúde, Educação, Mobilidade Urbana, Previdência, Parcerias Público-Privadas, Gestão de Pessoas e de Contratos e Sustentabilidade e Drenagem e Prevenção de enchentes.