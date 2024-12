Governo Federal autoriza fundo de R$ 6,5 bilhões para obras contra cheias no RS

O governo federal publicou, nesta quinta-feira (12), no Diário Oficial da União, uma Medida Provisória que autoriza a criação de um fundo de R$ 6,5 bilhões para as obras de proteção contra cheias no Rio Grande do Sul. A Caixa Econômica Federal será responsável pela administração, enquanto as obras serão geridas pela União e governo estadual. As informações foram publicadas nos portais do governo Federal.

Conforme o comunicado, com regras de aplicação estabelecidas pela MP, número 1.278, o próximo passo é a criação do fundo pela Caixa Econômica Federal. Segundo o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, em nota publicada, ainda está prevista uma medida provisória para abertura de crédito extraordinário até o fim do ano.

As obras no rio Jacuí, de acordo com Pimenta, já estão com Termo de Referência para contratação de projetos e investimento de R$ 531 milhões. Ainda há a previsão de servços de construção no Arroio Feijó, com investimento de R 2,5 bilhões.

Já os sistemas para os rios Sinos e Gravataí estão em fase de análise de estudo e relatório de impacto, que devem ter os termos para projeto e obras concluídos ao longo de 2025. No sistema Taquari-Antas, a fase de projetos e estudos já está concluída e o plano de trabalho está para ser aprovado pelo Governo Federal.