Consulta Popular de sugestões ao Orçamento do RS recebe 216 mil votos

A Consulta Popular de 2024, em que os cidadãos do Rio Grande do Sul escolhem as propostas que consideram prioritárias para sua região para serem incorporadas ao Orçamento do Estado, recebeu 216.246 votantes neste ano, alta de 16,7% em relação a 2023. Os dados das votações e propostas escolhidas por região serão divulgados nos próximos dias, conforme divulgou o Piratini em nota. A medida foi lançada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) do RS, e o governo estadual disponibilizou R$ 60 milhões para a aplicação dos investimentos sugeridos pela população. A votação esteve aberta entre 2 e 6 de dezembro pelo portal da Consulta e pelo WhatsApp. O portal manteve-se como o principal meio de votação (89%), seguido pelo WhatsApp (7%) e pelo aplicativo off-line (4%), que permitiu a votação em áreas com sinal de internet inadequado.