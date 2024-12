Comissão temporária no Senado sobre cheias no RS aprova relatório final

A comissão temporária externa do Senado criada para acompanhar as ações de enfrentamento às enchentes no Rio Grande do Sul aprovou nesta quinta-feira (5), por unanimidade, o seu relatório final. O colegiado foi instalado em 7 de maio, ainda no período mais drástico da catástrofe foi criada pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidida pelo senador gaúcho Paulo Paim (PT), e contou com a participação dos outros dois representantes do Estado na Casa, Hamilton Mourão (Republicanos) e Luis Carlos Heinze (PP).



“Destaco a dedicação de todos e agradeço também ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao governador Eduardo Leite, bem como a todos os prefeitos. A solidariedade, a fraternidade e o amor embasaram os trabalhos dessa comissão, e esse é o laço que mantém a sociedade coesa em prol do bem comum”, disse Paim.

O relatório aprovado tem o objetivo de encaminhar aos Executivos federal e estadual e aos poderes Legislativos indicações de ações a serem implantadas, e conta com uma lista de sete projetos de lei com propostas voltadas ao enfrentamento de catástrofes. Entre eles, estão mecanismos mais rápidos de assistência às vítimas, programas de reconstrução e políticas nacionais de prevenção a desastres.



O documento também apontou que as enchentes afetaram 478 dos 497 municípios gaúchos, resultando em 183 mortos, 806 feridos e 27 pessoas desaparecidas. Cerca de 2,4 milhões de pessoas foram diretamente impactadas.