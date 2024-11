Reajuste do piso regional gaúcho será votado na próxima semana

A proposta de reajuste do piso salarial regional do Rio Grande do Sul será votada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em sessão plenária na próxima terça-feira (3). O projeto de lei (PL) integra um pacote de 35 propostas encaminhado pelo governo Eduardo Leite ao parlamento em regime de urgência no início de novembro. O PL encaminhado pelo Executivo prevê aumento de 5,25% dos salários-mínimos no RS, com valores que variam de R$ 1.656,52 a R$ 2.099,27.O reajuste dos salários mínimos estava previsto para ser apreciado pelos parlamentares junto dos demais itens do pacote do governo, mas após um pedido do líder da oposição na Casa, deputado Miguel Rossetto (PT), ficou acordado em reunião de líderes de bancadas nesta terça (26) o adiantamento da apreciação da proposta. O motivo para este adiantamento é para que os empregadores tenham maior tempo hábil para estipular os orçamentos a partir do novo piso. De acordo com Rossetto, a oposição protocolará duas emendas ao projeto. Uma delas é de revisão do índice do reajuste para 7,7%, o que significaria uma variação entre os salários mínimos de R$ 1.695,08 para a faixa 1 – a mais baixa - a R$ 2.148,14 para a faixa 5. A outra emenda a ser protocolada é relativa a uma garantia da permanência do piso mínimo regional gaúcho como uma política do Estado.