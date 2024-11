Paparico Bacchi assume presidência da Assembleia Legislativa até quinta (28)

O deputado estadual Paparico Bacchi (PL) assumiu a presidência da Assembleia Legislativa do RS neste domingo (24) e segue no cargo até a quinta-feira (28), quando o presidente titular, Adolfo Brito (PP), deve retornar das agendas da comitiva gaúcha ao Japão e à China. Bacchi recebe as funções de presidência do parlamento da presidente em exercício, deputada Eliana Bayer (REP), que assumiu o posto no dia 13 de novembro.