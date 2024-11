Sete matérias constam na pauta desta terça (26) do Parlamento

Cinco projetos de lei, um projeto de resolução e um projeto de decreto legislativo compõem a pauta de votações da sessão desta terça-feira (26). Além de iniciativas de origem parlamentar, há proposições de comissões e do Ministério Público (MP) do Estado. O MP gaúcho pleiteia ajustes em cargos, salários e nas carreiras dos servidores da instituição. Um acordo, no entanto, manteve o projeto na pauta, mas definiu pela não votação na sessão desta terça.

Do total de matérias, cinco estavam previstas para serem apreciadas na última sessão deliberativa, no dia 19 de novembro, mas não houve quórum para a votação. As outras três que completam a Ordem do Dia da sessão haviam sido acordadas pelo colégio de líderes.