Pane no sistema provoca encerramento de sessão na Câmara Municipal

Com mais de 20 projetos previstos para votação nesta segunda-feira (18), a Câmara Municipal de Porto Alegre precisou encerrar os trabalhos antes mesmo de iniciar a apreciação das matérias. Afinal, pouco após os pronunciamentos dos vereadores de diferentes siglas na tribuna, o painel responsável por registrar a presença dos parlamentares e contabilizar as votações passou por problemas técnicos. Assim, para não precisarem anotar manualmente os dados, as lideranças da base governista e da oposição entraram em acordo junto à presidência para suspender os trabalhos.

A justificativa foi de que, além do pane no sistema, os parlamentares poderiam utilizar a tarde para protocolar as chamadas emendas impositivas, ou seja, a parte do orçamento da prefeitura que é executado mediante indicação dos vereadores e cujo prazo encerra também nesta segunda-feira. Como a outra sessão de votações da semana acontece às quartas-feiras que, nesta semana, contará com o feriado do Dia da Consciência Negra, o Legislativo apenas voltará a se reunir na próxima segunda-feira (25).

A próxima semana deverá ser marcada por um ritmo de trabalho intenso. Afinal, há dezenas de matérias aguardando apreciação no plenário e os parlamentares pretendem encerrar as pendências antes do recesso que deve iniciar na segunda metade de dezembro. A prioridade será dada aos projetos protocolados por vereadores que não conseguiram se reeleger para a próxima legislatura. Nos dias 2 e 4 de dezembro, está prevista ainda a discussão e a votação da Lei Orçamentária Anual (LOA).