Melo leva demandas da reconstrução de Porto Alegre ao governo federal

Em Brasília, o prefeito Sebastião Melo (MDB) realizou ao longo desta quarta (06) e quinta-feira (07) uma série de reuniões para tratar da agilidade de verbas para a reconstrução de Porto Alegre. Ele levou as principais demandas da Prefeitura ao governo federal, incluindo o pedido de repasses e ajuda financeira para projetos de macro e microdrenagem e o fortalecimento do sistema de proteção contra cheias, além dos prazos do Auxílio Reconstrução.

Sua primeira reunião foi com o ministro Paulo Pimenta (PT), que chefiou a Secretaria Extraordinária para a Reconstrução do Rio Grande do Sul e atualmente se encontra na Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom). Na ocasião, foi abordado o sistema de proteção contra cheias da Capital e realizado um balanço sobre as ações realizadas em conjunto durante as enchentes.

“O mesmo povo que elegeu o presidente, elegeu o governador e o prefeito. Temos uma relação republicana e precisamos trabalhar colaborativamente para superar desafios da Capital”, comentou Melo em sua conta no X, onde compartilhou fotos do encontro com Pimenta.

Pimenta, por sua vez, se referiu à agenda como institucional e afrmou que ela teve por objetivo “fazer o checklist e discutir os encaminhamentos de um conjunto de temas que dizem respeito à Porto Alegre e que estão no escopo do trabalho da reconstrução”. Ele também se comprometeu a dar toda a assistência necessária aos prefeitos de municípios atingidos pelas enchentes no que considerou um “trabalho permanente”.

Em seguida, buscou o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes. Com ele, tratou especificamente sobre verbas e programas que contam com o auxílio do governo federal. “Porto Alegre tem muitos negócios com a Caixa: Minha Casa, Minha Vida, Compras Assistidas, Santander Cultural, Folha de Pagamento, empréstimos e tantos outros temas”, afirmou Melo sobre a agenda.

Ao final da tarde da quarta-feira (06), o prefeito se reuniu com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB) e com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron. Em ambos os encontros, buscou agilizar o trâmite de financiamentos nacionais e internacionais para recuperação de infraestrutura pós-enchente. A contratação deles já foi aprovada pela Câmara Municipal de Porto Alegre e agora Melo busca agilidade para a sua efetivação.

Já na quinta-feira (07), as agendas iniciaram com o secretário executivo do Ministério das Cidades, Helder Melillo, com quem discutiu as questões relacionadas à habitação em Porto Alegre. Em seguida, tornou a abordar a agilidade dos trâmites de financiamentos junto ao Tesouro Nacional. Além disso, Melo também realizou encontros com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Em áudio, Melo disse ter falado com Góes sobre a questão das obras emergenciais de proteção de cheias, e também em relação aos prazos previstos no Auxílio Reconstrução. "Estou tentando convencê-lo de estender esse prazo, porque tem que haver vistorias. São milhares de pessoas que vão recorrer, e a prefeitura não tem perna para fazer isso da noite para o dia", argumentou o prefeito, que deverá retornar a Porto Alegre na manhã de sexta-feira (08).