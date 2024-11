Em Brasília, Sebastião Melo se encontra com ex-presidente Bolsonaro

Reeleito, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), iniciou nesta quarta-feira (06) uma série de reuniões em Brasília para tratar de verbas para a reconstrução do município junto ao governo federal. Para além disso, aproveitou a ocasião para encontrar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu apoiador de campanha e colega de partido da sua vice, Betina Worm (PL).

Melo compartilhou imagens do encontro com Bolsonaro. Por meio de sua conta no X, "Renovamos com a aprovação da população o nosso projeto, em parceria com o PL e demais partidos, para seguir fazendo mais transformações na Capital nos próximos quatro anos", escreveu. Bolsonaro, por sua vez, presenteou Melo com a mesma medalha que deu ao presidente argentino Javier Milei. Nela, há uma imagem de si mesmo com os dizeres "Clube Bolsonaro, imorrível, inmbrochável, incomível". Esse é um presente de tom irônico que costuma entregar aos seus aliados.

Também esteve presente no encontro o presidente municipal do PL em Porto Alegre, tenente-coronel Zucco. Atualmente no cargo de deputado federal, ele é o padrinho político de Betina, tendo sido o responsável por indicá-la à chapa vitoriosa no segundo turno da eleição na Capital.