Prefeitos eleitos nos maiores municípios do RS debatem o futuro das gestões

Os prefeitos eleitos de Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria estiveram reunidos nesta quarta-feira (30) na reunião-almoço Tá na Mesa, da Federasul. No encontro, Sebastião Melo (MDB), Adiló Didomenico (PSDB), Fernando Marroni (PT) e Rodrigo Decimo (PSDB) debateram os desafios e as metas para as próximas gestões municipais nestas que são quatro dos cinco maiores colégios eleitorais do Rio Grande do Sul. Airton Souza (PL), eleito para comandar o Executivo de Canoas, foi convidado ao evento mas alegou problemas pessoais e não compareceu.



Tendo em vista que representam os municípios mais populosos do Estado, os prefeitos eleitos abordaram ações conjuntas que podem realizar. Melo, Adiló e Decimo concordaram em se mobilizar para solicitar mudanças no projeto de reforma tributária que atualmente tramita no Congresso Nacional.



“Ela (a reforma) vai empobrecer de vez os municípios. A reforma tributária da forma como ela está sendo pensada e planejada acho que aí sim nós vamos ver o caos financeiro nos municípios”, disse o prefeito reeleito de Caxias do Sul. O chefe do Executivo de Porto Alegre completou afirmando que é favorável a uma reforma tributária, mas não nos moldes que foi apresentada. Neste sentido, os prefeitos eleitos criticaram os altos índices de impostos previstos para o setor de serviços.



Além das pautas conjuntas, os futuros gestores municipais aproveitaram os espaços para apresentarem suas propostas às suas cidades nas gestões que iniciam no ano que vem e se estendem até 2028.



Fernando Marroni, prefeito eleito em Pelotas, destacou o desenvolvimento econômico da Região Sul com sustentabilidade como a marca que deseja deixar na prefeitura. Propôs, por exemplo, ações para incentivar a indústria e o setor de saúde do município, e destacou articulações junto ao governo federal para realizar projetos.

Já Adiló Didomenico, reeleito em Caxias do Sul, utilizou a sua fala para apresentar as entregas da atual gestão. Destacou, em certo momento, o enxugamento de secretarias municipais como forma de preservar as contas públicas. Além disso, voltou a criticar a atual proposta de reforma tributária que está sendo debatida no Congresso.



Rodrigo Decimo, atual vice-prefeito de Santa Maria que assumirá o Executivo em 2025, destacou uma das suas principais propostas para atrair investidores ao município: a criação de uma “zona franca de softwares”. “Vamos trabalhar na criação da zona franca de softwares para que a gente possa ter este ambiente bastante melhorado para os empreendedores”, disse.

Quanto ao prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo falou em diversos momentos sobre o tema da saúde, e criticou a atual tabela SUS. Convocou, inclusive, os presentes a realizarem um “marcha com a bancada gaúcha” de prefeitos a Brasília, e que levaria esta proposta à Famurs. Além disso, Melo se comprometeu a instalar nos próximos dias um escritório de transição entre a atual gestão e a próxima. “Se não fizer isso nós vamos nos acomodar. E eu quero ouvir da Federasul e outras entidades”, comentou o prefeito.