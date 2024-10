Em Santa Maria, Rodrigo Decimo (PSDB) foi eleito prefeito com 54,50% dos votos válidos. O tucano venceu no segundo turno Valdeci Oliveira (PT), que atingiu 45,50% dos votos. A apuração, de acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), encerrou às 19h05min.

PSDB conquistou a quarta cidade entre as 10 maiores prefeituras do Estado Com a vitória em Santa Maria, o. O partido venceu também no segundo turno em Caxias do Sul e já havia saído vitorioso em Viamão e Gravataí.