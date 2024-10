Suplicy recebe diagnóstico de câncer linfático e inicia tratamento com imunoquimioterapia

O deputado estadual paulista Eduardo Suplicy (PT) divulgou pelas redes sociais nesta segunda-feira (28) que está com um tipo de câncer no sistema linfático denominado linfoma não Hodgkin. A doença é considerada rara e agressiva, mas foi descoberta no mês de julho deste ano, quando ainda estava no início, dando boas perspectivas de tratamento ao petista.

O tratamento do linfoma está sendo realizado com imunoquimioterapia, que combina medicamentos endovenosos tradicionais com outros que estimulam o sistema de defesa do corpo a atacar as células cancerígenas. Suplicy, que está sendo acompanhado pelo hematologista Celso Arrais, já realizou quatro sessões do tratamento e tem levado a vida em ritmo normal.

Além do linfoma, o deputado também enfrenta a doença de Parkinson, a qual trata com o uso de Cannabis medicinal. O uso da substância, aliado a uma dieta saudável e ao hábito de fazer exercícios com regularidade, são vistos como fatores positivos pois o fortalecem, o que ajuda no combate ao linfoma. Suplicy também lutou boxe dos 15 aos 21 anos, correu duas vezes na São Silvestre e já disse que adora futebol. Quando vai à sua casa de praia, no litoral norte de SP, nada mais 10 km em alto mar. "Minha mãe dizia: 'Quem não anda, desanda", já escreveu o parlamentar em uma rede social.

Apesar de já ter 83 anos, o parlamentar possui uma vida profissional ativa. Assim, mesmo depois do diagnóstico continuou comparecendo às sessões da Assembleia Legislativa de São Paulo, participando de atos públicos e até mesmo, ao longo do mês de outubro, gravou vídeos para as redes sociais pedindo voto aos candidatos a prefeito aliados.

Em agosto, ele viajou para o Reino Unido para compromissos internacionais. Na viagem, foi infectado pelo coronavírus. Posteriormente, já curado da Covid-19, teve pneumonia, chegando a ficar duas semanas internado. Suplicy recebeu alta da pneumonia no sábado (26), saiu do hospital e, no domingo (27), foi às urnas para votar em Guilherme Boulos (PSOL) para prefeito de São Paulo.