Documentário inédito sobre Eduardo Suplicy estreia no Canal Brasil

O Canal Brasil exibe o documentário inédito Quatro Dias com Eduardo na próxima quarta-feira (17), às 19h30min. Dirigido por Victor Hugo Fiuza, o filme mostra a rotina de Eduardo Suplicy durante os quatro dias que antecederam as eleições de 2016, quando foi eleito vereador com a maior votação da eleição para o Legislativo em São Paulo naquele ano.

O longa mostra as campanhas de rua feitas pelo candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), em um período pós impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, no qual a onda anti-petista estava cada vez mais forte e os partidos de oposição estavam se fortalecendo.

Uma pequena equipe de filmagem partiu do Rio de Janeiro com o objetivo de acompanhar desde momentos cotidianos da rotina de Eduardo Suplicy, em casa, com os filhos, até a agenda política e o resultado das urnas.