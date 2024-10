Local de votação no bairro Três Figueiras tem fluxo calmo de eleitores

A abstenção de eleitores que votam na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (SMAMUS), no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre, deve se manter em torno de 35% neste domingo (27), número similar ao do primeiro turno. Pelo menos é isso que diz Wilson Cleber da Silva Lima, administrador do prédio, que relatou um fluxo semelhante de eleitores até o momento. “A porcentagem deve ser a mesma do primeiro dia”, afirmou Lima.

Indo na mesma direção, Jean Pierre Maillard, mesário de uma das seções, relatou movimento “muito parelho”. “Pelo que eu vi até agora, tiveram alguns eleitores que não vieram no primeiro turno e vieram agora no segundo, mas acho que ainda fica em torno de uns 30% (abstenções)”, disse o mesário.

Qualificando esse eleitorado, tanto Lima quanto Maillard observaram um público muito variado na manhã deste domingo, recebendo cidadãos de todas as idades. O administrador do prédio enfatizou esse caráter diverso, afirmando que o local está atendendo desde "idosos de 80, 90 anos até adolescentes de 17, 18 anos", sem predominância entre as faixas etárias.

Maillard, em contraste com o cenário vivido, destacou a importância de as pessoas irem às urnas e terem seus pensamentos e interesses representados. De acordo com o mesário, "o voto é o ato democrático, é a oportunidade de demonstrar sua cidadania e participar do processo, se não participar, não adianta reclamar depois". Para ele, independentemente do resultado, é imprescindível se fazer presente nessas decisões.