Onde 80% dos eleitores são idosos, Bom Conselho tem votação tranquila

Dos mais de 9 mil eleitores que votam no Colégio Bom Conselho, 80% são idosos. Segundo Rafael Pinheiro, que trabalha como administrador de prédio na escola há mais de 20 anos, essa estimativa é um retrato do bairro Moinhos de Vento, onde o colégio se situa, e que possui uma alta densidade de moradores acima dos 60 anos.

Mesmo sem a obrigatoriedade do voto, a escola registra significativa presença de eleitores com mais de 70 anos neste domingo (27). Esse é o caso de Helena Sid, de 80 anos. A aposentada, que antes trabalhava como salgadeira, viajou mais de 630 quilômetros neste domingo para conseguir votar, já que atualmente reside em Uruguaiana mas manteve a sua seção eleitoral na Capital gaúcha. Acompanhada de sua família, a senhora afirma que considera o ato de votar muito importante e significativo. "Enquanto puder caminhar, eu venho", afirma ela.

No entanto, segundo a mesária Silvia Lagos, os eleitores idosos têm enfrentado algumas dificuldades na hora do voto. Durante o primeiro turno, Silvia relata que houve uma certa confusão para a identificação das seções eleitorais, uma vez que, segundo ela, as placas disponibilizadas pelo Tribunal Eleitoral possuem números muito pequenos. Para o segundo turno, a mesária decidiu imprimir, por conta própria, folhas com números maiores, para facilitar a acessibilidade dos eleitores de mais idade.

O público jovem, entre 16 e 18 anos, também não tem o voto como obrigação. Para Maria Clara Mussnich, de 16 anos, a participação no processo eleitoral é dever de todo cidadão. "Acho que todos têm que vir votar, é o mínimo que podemos fazer pelo nosso País", diz a estudante, que está participando do processo eleitoral pela primeira vez.

Como segundo maior colégio eleitoral de Porto Alegre, perdendo apenas para a Pucrs, o Colégio Bom Conselho concentra 27 seções de voto. Com movimento tranquilo pela manhã, o fluxo de eleitores neste segundo turno de votações está mais baixo, em comparação com o mesmo período do primeiro turno, segundo avaliação dos administradores de prédio.