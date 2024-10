Melo fala em pouco movimento nas ruas e convoca eleitor a votar

Em meio às agendas deste domingo (27) de eleição em Porto Alegre, o candidato à reeleição Sebastião Melo (MDB) disse ter visto “pouco movimento nas ruas”, e convocou a população a ir às urnas. No primeiro turno, em 6 de outubro, a capital gaúcha registrou abstenção superior a 31%, o maior índice entre as capitais do Brasil.“Eu estou vendo pouca gente pelas ruas, e quero apelar que venham votar. Os que estão em Porto Alegre, os que estão na praia, os que estão na Serra, porque a democracia se faz também com voto”, disse Melo. Na sua avaliação, o movimento de eleitores no turno da manhã estava menor do que no primeiro turno.