Governador Eduardo Leite vota em Pelotas

O governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), votou no final desta manhã (27) em Pelotas, sua cidade natal. Acompanhado da atual prefeita do município e sua principal apoiadora, Paula Mascarenhas (PSDB), Leite exerceu seu direito cívico no Instituto de Educação Estadual Assis Brasil.

Em suas redes sociais, o. “Viva a democracia! Viva a possibilidade de pensar diferente, de conviver com visões distintas e de decidir, respeitando as divergências”, escreveu o político.Após o candidato Fernando Estima, do PSDB, que Mascarenhas estava apoiando não chegar ao segundo turno para disputar o executivo do município, a prefeita declarou voto crítico ao candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Marroni, que disputa o segundo turno com Marciano Perondi (PL).Leite, que também é ex-prefeito de Pelotas, fez o mesmo que Mascarenhas e indicou voto crítico ao candidato do PT . “Da minha parte, o PSDB se manterá um partido de oposição ao PT, mas não acho que é simplesmente vencer o PT, como alguns dizem, porque não é qualquer coisa menos o PT. Qualquer coisa nós não aceitamos, qualquer coisa nós não toleramos. Nós queremos o que é melhor, e num segundo turno, quando há duas opções, se não concordamos com nenhuma delas, o que entendamos como menos pior. No caso do meu município, eu vejo um caminho que pelo menos dialoga, constrói, conhece as políticas públicas entre os dois candidatos que estão no segundo turno”, disse o governador em entrevista à CNN Brasil.