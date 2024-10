TRE-RS avalia como tranquila a manhã de segundo turno eleitoral no Estado

Nenhum crime eleitoral foi registrado no Rio Grande do Sul durante a manhã deste domingo (27), quando se realiza o segundo turno das eleições municipais em todo o Brasil. Cinco cidades gaúchas têm disputa em andamento: Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Pelotas e Santa Maria. Um registro de crime de calúnia ocorreu em Porto Alegre na sexta-feira, e entra na contabilidade do segundo turno do pleito.

“As eleições estão sendo realizadas de uma forma muito tranquila, sem maiores percalços”, destacou o desembargador Voltaire de Lima Moraes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) em coletiva à imprensa.

Um dos fatores para a tranquilidade, prossegue o desembargador, se deve ao esforço conjunto do órgão eleitoral com as forças de segurança, “envolvendo desde a Polícia Federal, que é a nossa Polícia Judiciária, a Polícia Civil, a Brigada Militar, a Agência Brasileira de Inteligência e o Ministério Público”.

Das 6.297 urnas eletrônicas ativas neste domingo, o que corresponde ao número de seções eleitorais, apenas oito precisaram ser substituídas. Também não há registro de falta de energia, situação favorecida pelo tempo seco e dia ensolarado em todo o Estado. Com isso, ainda não foi preciso recorrer ao uso da bateria dos equipamentos.

Mesmo com menos colégios eleitorais com disputa de segundo turno, o desembargador pondera que a totalização deva ocorrer até as 20h. O resultado, no entanto, pode vir a ser conhecido mais cedo, já que existe a possibilidade um candidato ser considerado matematicamente eleito antes do fim da contagem de votos.

“Pode ser que ocorra antes, depende de questões relacionadas com a transmissão da informação”, explica Moraes. Ele destaca que “a lisura do processo eleitoral leva em consideração vários componentes, dentre os quais o tratamento igualitário para candidatos e partidos políticos”. E chama atenção para a segurança ao eleitor, “para dar tranquilidade a todos que aquilo que foi apurado corresponde à vontade do eleitor”.

No Rio Grande do Sul, 2.161.454 gaúchos estão aptos a votar em segundo turno nas cinco cidades que seguem na disputa. Em todo o Brasil são 33,9 milhões de eleitores em 51 municípios.