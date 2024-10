Eduardo Leite anuncia voto em Fernando Marroni (PT) para prefeito de Pelotas

Com a derrota de Fernando Estima (PSDB) que não conseguiu chegar ao segundo turno das eleições municipais de Pelotas, tucanos dividem seus apoios após a executiva da sigla liberar os filiados para decidirem como se posicionar. Assim, enquanto a atual prefeita da cidade Paula Mascarenhas (PSDB) defendeu um "voto crítico" em Fernando Marroni (PT), o deputado federal Daniel Trzeciak (PSDB) decidiu apoiar Marciano Perondi (PL). O governador Eduardo Leite (PSDB) não havia se posicionado até esta sexta-feira (18), quando declarou em entrevista ao vivo à CNN Brasil que acompanhará Paula, que também é presidente estadual do partido, e votará no candidato petista.

“Na minha cidade, em Pelotas, eu deverei dar o meu voto ao candidato do PT, Fernando Marroni, embora eu não concorde totalmente com as ideias dele, embora eu tenha divergências. Mas o outro lado, além de se afastar muito mais da minha forma de ver o mundo e como o governo deva se organizar, o outro lado ainda apresenta uma candidatura que não consegue dizer com clareza o que quer para a cidade”, explicou Leite.

Seguindo a orientação da executiva municipal do PSDB, o governador relembrou que independentemente do resultado nas urnas os tucanos se posicionarão como oposição. De acordo com Leite, a escolha neste segundo turno é pelo candidato "menos pior", que acredita ser Marroni.

"Independentemente das diferenças políticas, que de fato existem, somos pelotenses de diálogo que amam nossa cidade e que buscam o melhor para Pelotas. Por isso, compreendo muito bem o receio que o governo Eduardo manifesta com a candidatura bolsonarista agora no pleito. Quem é democrata, como nós somos, sempre preza pela democracia e pelo diálogo", escreveu Marroni em um agradecimento a Leite publicado em suas redes sociais.