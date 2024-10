Paula Mascarenhas (PSDB) apoiará candidato do PT à prefeitura de Pelotas

A atual prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB), optou por apoiar o candidato Fernando Marroni (PT) no segundo turno da disputa pela prefeitura do município. A decisão foi anunciada em nota publicada nas redes sociais após seu sucessor tucano não avançar na disputa eleitoral. O PSDB comandava a prefeitura de Pelotas há 12 anos, sendo um mandato do atual governador gaúcho Eduardo Leite e outros dois comandados por Paula.

No texto, ela agradece aos eleitores pelotenses pela eleição em ambos os dois mandatos e afirma que, dessa vez, "a população decidiu que os destinos da nossa cidade serão conduzidos, nos próximos quatro anos, por um grupo político diferente". Afirmando respeitar a decisão "livre e soberana do povo", ela coloca o PSDB como partido de oposição ao próximo prefeito de Pelotas, independentemente do resultado nas urnas.

Apesar disso, afirma que "o que está em jogo é grande demais" e que, por isso, se posiciona a favor de um voto crítico em Marroni. "Escolho o campo democrático, que é o nosso, escolho o caminho mais seguro, conhecendo a complexidade da gestão municipal e já tendo sofrido as consequências dos riscos conhecidos e daqueles inesperados que ameaçam nosso planeta e nossa sociedade. Há alguns valores que nunca abandonei e dos quais jamais abrirei mão: democracia, ética, respeito ao pensamento divergente, supremacia do interesse público", complementou em explicação quanto à escolha de apoio ao petista.

Disputam o segundo turno, previsto para o dia 27 de outubro, os candidatos Fernando Marroni (PT) e Marciano Perondi (PL).