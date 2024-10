Com críticas a Melo e clima de vitória, Rosário realiza café da manhã com apoiadores

A agenda da candidata à prefeitura de Porto Alegre Maria do Rosário (PT) durante este domingo de eleição (27) iniciou às 7h com um café da manhã que reuniu apoiadores e representantes partidários da coligação no Chalé da Praça XV, no Centro Histórico da Capital. Ao lado da vice, Tamyres Filgueira (PSOL), Maria discursou em tom de vitória e realizando críticas à atual gestão municipal, embora não tenha citado nominalmente o adversário Sebastião Melo (MDB), que concorre à reeleição.

“Nós somos vitoriosos politicamente. Chegamos aqui com profundo sentimento de vitória e isso eu quero compartilhar não só com vocês mas com a cidade”, comemorou Maria, dizendo que a aliança que reuniu o campo popular desde o primeiro turno é inédita no município. A coligação chefiada pela candidata é composta pelas federações Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) e PSOL/Rede, além do PSB e do Avante. Durante o segundo turno, angariou ainda o apoio do PDT, UP e PSTU.Além disso,. A ideia já havia sido apresentada na fala de Tamyres: “Não adianta ir lá nas comunidades na eleição e dizer que é do povo e depois virar as costas”, afirmou a vice.Maria ainda, que enviou seu apoio a ela durante a campanha de segundo turno: “Somos nós que na primeira linha acreditamos e propomos. Mas estamos a serviço, lutando, levantando bandeiras, que na verdade são sonhos”,, que fez parte das propagandas eleitorais após o compositor ceder seu uso.