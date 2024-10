Domingo de sol deve levar 2 milhões de gaúchos às ruas para votar

O domingo de votação para o segundo turno começou com sol e temperaturas baixas no Rio Grande do Sul. Antes de abrirem as urnas, por volta das 7h30min, os termômetros marcavam 14°C em Porto Alegre.

Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT). No primeiro turno, em 6 de outubro, Melo registrou 49,72% dos votos válidos contra 26,28% de sua adversária. Outras quatro cidades do Estado terão segundo turno Na Capital, os moradores terão de escolher entre os candidatos. No primeiro turno, em 6 de outubro, Melo registrou 49,72% dos votos válidos contra 26,28% de sua adversária.: Caxias do Sul, Pelotas, Canoas e Santa Maria, somando 2 milhões de eleitores.

A votação ocorre entre 8h e 17h. Às 10h30min, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) fará seu primeiro pronunciamento sobre a abertura das Eleições 2024, com a presença do desembargador Voltaire de Lima Moraes, presidente do TRE-RS.

Como será o dia dos candidatos de Porto Alegre



SEBASTIÃO MELO



11h – Votação na Escola Estadual de Ensino Fundamental Paraíba, na Aberta dos Morros

17h - Acompanhará a apuração reservadamente no Hotel Embaixador

18h - Coletiva de imprensa sobre o resultado das eleições no mesmo hotel



MARIA DO ROSÁRIO



9h20min – Votação no Colégio Murialdo

10h50min – Acompanha voto da vice na Escola de Direito da Ufrgs

17h – Acompanha apuração no comitê, na Travessa Comendador Batista, na Cidade Baixa