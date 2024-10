Mais de 2 milhões de gaúchos retornam às urnas no domingo para escolher prefeito e vice

Em resposta a isso, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), desembargador Voltaire de Lima Moraes, afirmou, na segunda-feira (21),e se comprometeu a fortalecer as ações de combate à abstenção.“Nós, preocupados com isso, vamos intensificar cada vez mais a nossa campanha em favor do voto para evitar a abstenção. Nós já adotamos algumas providências, inclusive junto aos juízes eleitorais, aos chefes de cartórios eleitorais, para que, dentro do possível, procurem fazer um apelo às suas comunidades e às suas cidades no sentido de que procurem votar no próximo dia 27, que é muito importante”, disse Moraes.Neste sentido,, pois a Justiça Eleitoral considera o primeiro e o segundo turno duas eleições diferentes. Além disso, devem estar atentos eou utilizarem o aplicativo e-Título, válido apenas para aqueles que realizaram cadastramento biométrico. O aplicativo fica disponível para download na App Store e Google Play até o sábado (26), véspera do pleito.

Neste domingo (27), 2.161.454 gaúchos estão aptos a retornar às urnas para decidirem os seus próximos representantes a prefeito e vice em Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Canoas e Santa Maria . No Brasil, são 33,9 milhões de eleitores de 51 municípios. Uma das grandes preocupações nas eleições deste ano no Rio Grande do Sul é o alto índice de abstenção registrado no primeiro turno , em 6 de outubro, no Estado, com 23,69%, e em Porto Alegre, com 31,51% - o maior índice entre as capitais brasileiras. O RS registrou o sexto maior percentual de pessoas que não compareceram às urnas entre todos os entes federados do País.

Porto Alegre tem candidato à reeleição e PT no segundo turno após 16 anos

Quanto aos vices, a chapa de Maria do Rosário é composta por Tamyres Filgueira (PSOL) e a de Melo por Betina Worm (PL) . Os candidatos se enfrentaram em diversos debates nas três semanas de campanha ao segundo turno, que foram marcados por críticas de ambos os lados. Enquanto a petista reprovava a gestão do emedebista, o atual prefeito julgava o partido da adversária e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Caxias do Sul tem enfrentamento entre tucano e candidato de Bolsonaro

Em 6 de outubro, Maurício Scalco registrou 38,04% dos votos válidos, ante 27,50% de Adiló Didomênico (PSDB). Quanto aos apoios, o atual prefeito de Caxias do Sul conta com o PSDB/Cidadania, PRD, Republicanos, DC, MDB, PSD e PT. Já ao lado candidato do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão o PL, o PP, o Novo e o Podemos.

Em Caxias do Sul,. Um fato chamou atenção ao longo da corrida ao segundo turno: o PT, derrotado em primeiro turno com a deputada federal Denise Pessôa, anunciou "voto crítico" no candidato tucano, adversário histórico do partido. Por outro lado, na chapa encabeçada pelo PL, a candidata a vicenesta semana e está internada com pneumonia. O vice de Adiló é Edson Néspolo (União).

Em Canoas, disputam o atual prefeito e candidato do PL

O vice na chapa do candidato do PL é Rodrigo Busato (União), enquanto Maria Eunice (PT) concorre ao lado do atual prefeito. Em 6 de outubro, Airton Souza alcançou 35,26% dos votos válidos, contra 29,76% de Jairo Jorge.

Terceiro maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul, Canoas terá a disputa entre o candidato à reeleição Jairo Jorge (PSD) e Airton Souza (PL) . A coligação do atual prefeito é formada por nove partidos desde o primeiro turno: PCdoB/PV, PSDB/Cidadania, PDT, PSB, PSD, Podemos e Avante. Já a coligação de Souza era composta pelo União Brasil e pelo PP, conquistando no segundo turno o apoio do MDB, Republicanos, DC, Novo e PRD.

Pelotas vê embate presidencial de 2022 se repetir na prefeitura

Em Pelotas, o embate é entre Fernando Marroni (PT) e Marciano Perondi (PL), repetindo o cenário da eleição presidencial de 2022 quando competiram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Para além disso, a disputa pelo segundo turno no município foi marcada por um racha do PSDB, que concorreu no primeiro turno com Rodrigo Estima. Assim, enquanto a atual prefeita do município Paula Mascarenhas (PSDB) e o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) declararam apoio ao candidato do PT, o deputado federal do partido Daniel Trzeciak optou por defender a candidatura de Perondi.

A vice da candidatura do petista é Daniele Brizolara (PSOL), enquanto o PL concorre com chapa pura com Adriane Rodrigues (PL). Entre os apoios, Marroni conta com PT/PCdoB/PV, Rede, PSB, o MDB e o PDT. Já Perondi tem ao seu lado o Solidariedade, o União Brasil, o PP, Podemos e o PSD. Em 6 de outubro, Fernando Marroni teve 39,60% dos votos válidos, ante 31,67% de Marciano Perondi.