TRE-RS manifesta preocupação com abstenção elevada em Porto Alegre e no RS

A Justiça Eleitoral gaúcha apresentou nesta segunda-feira (21) diversos dados relativos ao pleito ocorrido em 6 de outubro e sobre as eleições nos cinco municípios que terão segundo turno no Rio Grande do Sul. Um total de 2.161.454 eleitores de Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Canoas e Santa Maria poderá ir às urnas no dia 27 para escolher seus representantes.

Uma preocupação nas eleições deste ano no Estado é a abstenção: o Rio Grande do Sul foi o sexto colégio eleitoral do Brasil com o maior índice - 23,69% - e, entre as capitais, Porto Alegre foi a primeira – 31,51%. O município gaúcho que registrou o maior percentual foi Canoas, com 31,38%, e que terá segundo turno.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), desembargador Voltaire de Lima Moraes, manifestou preocupação com estes altos números de pessoas aptas a votar e que não compareceram às urnas no último dia 6. “Nós, preocupados com isso, vamos intensificar cada vez mais a nossa campanha em favor do voto para evitar a abstenção. E nós já adotamos algumas providências, inclusive junto aos juízes eleitorais, aos chefes de cartórios eleitorais, para que, dentro do possível, procurem fazer um apelo às suas comunidades e às suas cidades no sentido de que procurem votar no próximo dia 27, que é muito importante”, afirmou Moraes.



O desembargador ainda aproveitou para reforçar o apelo à população que compareçam ao pleito: “O gestor municipal vai decidir durante quatro anos as nossas vidas, onde nós moramos, então é muito importante a participação popular”.



O TRE-RS também apresentou nesta segunda-feira um detalhamento sobre as 168 ocorrências do primeiro turno no RS. Entre as mais frequentes, está boca de urna com 75 casos, seguida por compra de votos com 17 casos, ameaça com 16 casos e perturbação da ordem com 11 casos. Ainda há registros de transporte ilegal de eleitores, condução de eleitores, violação de sigilo de voto, lesão corporal, porte ilegal de arma, disparo com arma de fogo, entre outros.



Sobre estes dados, o presidente da Corte afirmou considerar um baixo número de ocorrências se for analisado o contexto do Estado. “Qual é o contexto? Nós temos 497 municípios e, vejam, estes números aqui são muito baixos, e poderiam ser até muito maiores para os pessimistas, mas não foram, felizmente”, disse Moraes.