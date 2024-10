Confira como foi a votação dos candidatos a vereador em Porto Alegre

JESSE SANGALLI

KAREN SANTOS

COMANDANTE NÁDIA

RAMIRO ROSARIO

GRAZI OLIVEIRA

GIOVANE BYL

PEDRO RUAS

ROBERTO ROBAINA

MOISÉS BARBOZA MALUCO DO BEM

JONAS REIS

GILVANI O GRINGO

MARCELO BERNARDI

TIAGO ALBRECHT

ALEXANDRE BUBLITZ

GILSON PADEIRO

FERNANDA BARTH

JOSÉ FREITAS

MARCOS FELIPI

MARIANA LESCANO

CLAUDIA ARAUJO

MARCIO BINS ELY

PSICÓLOGA TANISE SABINO

JULIANA DE SOUZA

RAFAEL FLECK

VERA ARMANDO

MAURO PINHEIRO

ERICK DÊNIL

PROFESSOR VITORINO

GIOVANI CULAU E COLETIVO

ALDACIR OLIBONI

JULIA ZARDO

MÔNICA LEAL

NATASHA

ANDRÉ MACHADO

JANE PILAR

CARLO CAROTENUTO

MÁRCIO CHAGAS

ABIGAIL PEREIRA

ATENA PSOL

PAULO BRACK

MATHEUS AYRES

BETA FONTANA

HAMILTON SOSSMEIER

IDENIR CECCHIM

SUCI SARANDI

PROFESSOR TOVI

MATHEUS SCHILLING

BRUNNO MATTOS

EVERTON GIMENIS

MATHEUS XAVIER

MARI PIMENTEL

CASSIÁ CARPES

BARBARA PENNA

FERRONATO

CLÁUDIO CONCEIÇÃO

REGINA BECKER

FERNANDA LEITE

CLAUDIO JANTA E COLETIVO

COLETIVO CUCA CONGO

CORONEL USTRA

ALEXANDRE BOBADRA

PROFESSOR ENIO KAUFMANN

PÉROLA SAMPAIO

LUCAS ELEFANTE

ANY MORAES

ADELI SELL

FABIANO RHEINHEIMER

CINTIA ROCKENBACH

JADER APPELT

DELEGADO FERNANDO

BRUNO ORTIZ

PROF, ALEX FRAGA

MENDES RIBEIRO

YURI FERRER

LUCAS BRIZOLA

ALEMAO KLAUS

LUIS FERNANDO ROSA

LOURDES SPRENGER

JOSÉ VENDRUSCOLLO

ANINHA DO IAPI

MARCELO SGARBOSSA

LUKY VIEIRA

DÉBORA GARCIA

PAULO FIGUEIRÓ

GEISA CARMO DA SILVA

MEL ALBUQUERQUE

LEO BERLESE

PAULO BRUM

LISANDRO E COLETIVO

ROBERTO MACIEL

TINA NORONHA

TIAGO AZAMBUJA

THIAGO MOYSES

MICHEL SANCHEZ

SOLDADO ARRUDA

PAULO MARQUES

NELSINHO BERON

PAULINHO MOTORISTA

PROFESSOR WAMBERT DI LORENZO

JACKSON CABELEIREIRO

DANI MORETHSON

COMISSÁRIO ZOTTIS

FABIO BRITZ

GABRIEL DO DELEGADO CLEITON

TENENTE MASTELLA JACARÉ

HENRY VENTURA

LUIZ JACOMINI

LÉO DA LOMBA

KEISSY DAGOSTIN

LUCIANO MARCANTÔNIO

DINGO

PROFESSOR JEFERSON

ALDO BORGES

CHEILA SCHRÖER

PROFESSOR CLAUDIO FRANZEN

DJ CASSIÁ

CHIODO

CIRILO FAÉ

GALARDÃO

PAI RICARDO DE OXUM

SANDRO BESSON

LISSANDRA THOMSEN

PROFESSOR PEDRO FELICE

FRAN RODRIGUES

JULIO JESIEN

DÉIA NAGELSTEIN

JONAS DIGAÔ

DR, CHOU YI

ROGÉRIO RODRIGUES

NI DO MOVIMENTO E COLETIVO

HALLANA VITORIA

SARGENTO MARCELO MARQUES

COLETIVO LUCIANO AMMES

DENISON MELLO

GUSTAVO FERENCI

JR BELO

ANDERSON GOMES

LU BEIRÓ

MARICATO DO PUJOL

PROFESSOR TODESCHINI

ALEMAO DA BORRACHARIA

IARA SEVERO

ENFERMEIRA TATIANE BERNARDES

MAURÍCIO VITORIA

KANDICE FABRIS

WAGNER TAVARES

MARISTELA MAFFEI

MOURA

LORE ABRÃO

ARLEI DO QUARTO DISTRITO

MAURICIO MELO

RAFAEL SALA

FÁTIMA CARDOSO

SANDRO BORGES

BETO SALVA CÃO

PINGO VILAR

JOEL JUNIOR

EDSON CT CONSELHEIRO

SÉFORA MOTA

ALESSANDRO BONECA

MIUDINHO

PROFETA LU

ANDRÉ FORTES

DR DEINER SALOME GOULART

KIRION BLACK

MARCOS TODT

ROGERIO MACHADO

UH FABIANO

CARLINHOS DA VILA

CACICA IRACEMA

ENZO BRETOS

PRI VOIGT COM MULHERES MIRABAL

CANAAN FARIAS

CLOVIS ANDRÉ

DESPACHANTE XAVIER

MARILIA FIDELL

MUMU DO POVO

LIDIO SANTOS

GISELLE HÜBBE

FELIPE PELO AUTISMO

GABRIEL COELHO

LISIANE MAIA CAMARGO

CORONEL FROTA

JANAINA GOMES

RAFAEL DO COLETIVO É GERAL

MATHEUS

FERNANDA BIZZOTTO

ANDRE TELLES

CINTHIA BORDINI

RAFÃO OLIVEIRA

GM DO VAL

ALEX CAMPOS LUZ

DILANE MARIA ALVES DA ROZA

EVARISTO RIGHETTO GAÚCHO SOLID

ANA CORRÊA

ARLINDO MENÇA BAIA

OTALICIO JR

FELIPE BRIANCE

BRASINHA

VANDO DA ZONA NORTE

MANO ALEX E COLETIVO

CHARLES DA LUZ

ANDRÉ ROLIM

ELIAS CANAÃ

DENIS AGENTE

ADRIANA VALER

CAUDURO PROFESSOR

NERI GOMES

CORONEL QUADROS

JOÃO CHAVEIRO

RUDNEI E COLETIVO DA SAÚDE

MARIA DO BAIRRO

BENINI POVO AGUERRIDO E BRAVO

LIZA CENCI

PEIXE DA VÁRZEA

DAVISON SOARES

ALEX BUYU

BOMBEIRO BIRA

LAIS CAMISOLÃO

CLEBER MORAES

DANDARA YVY

RINALDO PERES

JADER PORTO

KAREN IMPULSIONA

ARTUR GOULART

ANGENOR CAMARGO

DR MARCOS

MARI KRUSE

ENILSON TOCO DA GLÓRIA

CLAITON CAPITÃO DO ESPORTE

VINI REIS

VOLNEI PICOLOTTO

PAI CHICO

ELAINE SILVA

RODRIGO SIGNORINI BERDICHEVSKI

GILMAR DRAGO

THIAGO KNIPPLING

PROFESSOR WILLY SCHNEIDER

GRACE PORTO

PROFESSOR CÁSSIO MOREIRA

GISELI CONSUELO

JANETE MARIANO

TIAGO BELINSKI

RONALDINHO GONÇALVES

CELSO VIVIAN

DANUSA SULZBACHER

TONY LIMA

FABIO SOUZA DE ARAÚJO

PROFESSOR PADILLA

JOSIANE FRANÇA

DR, FERNANDO

VALTENCIR CRUZ DA RESTINGA

KARINE BORGES

ALEX DA BANCA

SÃO

PASTOR AMANCIO FERREIRA

ENGENHEIRO GREGOR CARVALHO

SARGENTO DUTRA

XEXEU CICLISTA

DJ CATA

CARLOS SIMOES

TENENTE TEREZINHA

MARCELO XAVIER O TREINADOR

LUCIANO FALLAVENA

PROFESSOR MAURÍCIO GIRARDI

VAVÁ DO BLOCO

ENEIDA NASCIMENTO

MARONA

DR OSCAR

PINTO DA ACESSIBILIDADE

TENENTE NETO

BATISTA FILHO

CLEITON FELIX

GILMAR MAMARO

QUININHO DO MOVIMENTO POPULAR

GREICE G MENDES

PRISCILA AGUIAR

MARCO DELLA NINA

SGT, IVO STREB

JONAS DO MEU CANTINHO

SGT, RUI FREITAS

NIDIA ALBUQUERQUE

VINI DO KACHURRASCO

VIVIANE ROSA

FERNANDO PALMEIRO

DRA PATRICIA ULGUIM CHAGAS

PAULÃO E COLETIVO

JULIANO MOTORISTA

ANDRE DIAS

MARCIA BARBOZA

HÉLIO DO POVO

LUCIANO ROSA

SIMONE ESPINDOLA

LARISSA STRELIAEVV

MARIA ODETE

JULINHO VALLY

MARROM

RODRIGO MEZENGA

CRISTIANE VACCA

ALEX BITENCOURT

ZICO

THIAGO CAPITÃO TIBA

ALEXANDRE FRAGA JOHNSTONE

SARA VIEIRA

GIL ANTUNES

ANA PAULA SANDER

DR, SCHNEIDER

BARROS

LUNO PIRES

LUCIANE LU

CRISTIANA KRIESE

PEDRO CHAVES

DITONEL

DARLENE

PROFESSORA VIVI

TENENTE AUGUSTO

LUCIANO SILVA

NUTRICIONISTA MILENA

ADRIANA A FILHA DA NEGA DIABA

AMANDA RODRIGUES

REGIS CARLETTI

ALINE LOURENÇO

KAKÁ RIBEIRO

TIO ALEN

NYAYA

ROBERTO KRIESE

CARMEM HELFER

MANINHO DA AZENHA

LAURA PADULA

ALEXSANDER CEBAGE

DANIEL SILVA

NIKAYA COLETIVA ANTI-OPRESSÃO

EDUARDO MATOS

MAYCON GUIMARÃES

PATRÍCIA GONÇALVES

CAPITÃO MEDINA

SENSEI MORAES

RENATA TERRA

KAKA

MARQUINHOS BARBER

SAUL

VANDO LIPERT

TONINHO DO ESCALER

RENAN SANTOS

FLÁVIO BUENO

SANDRO ALEX

FABIO TITICO

TIAGO DE BARÁ - ONILÚ

TATIANA ARMOS

ANA PAULA DIAS

MARCELO ALEMAO

FLAI SILVA E COLETIVO

IGOR MENDONÇA

RAMBO

ZÉ DAUDT

ARTUR LIZ

MARCELO BLACK UBER

ELIESER DA BIBIPET

PAULO PACHECO

CLAUDIA MAGNUS PSICO

MILENA FRAGA

ANA BOHN

QUEIXINHO EX REI

PROFESSOR RODRIGO WILDNER

CARIOCA

VILMAR O GARI

ANDRÉ GOMIDE

SIMONE NUNEZ

NADIA PORTO

XANDA MACHADO

CAMILA RODRIGUES

BRUNA

ANA BONITA DA AZENHA

INSPETOR FABIANO

SANDRO REIS

JULIANA VARGAS

DAMARIS LIMA

YASSANAN COSTA

IGOR AIRES

HELEN PONTES

JEFFERSON BATISTA

KATIA BRITTO

COMISSÁRIA ANA TÓPPOR

TIO NIRO

ANA COSTA

CARLA FOTÓGRAFA

NARCISO

DR, LUIZ BARROSO

RONALDO TUBARÃO

FLAVIO VALENTE

CARLA RODRIGUES

RAUL MARTINS

LU PETERS

CLAYTON PINHEIRO

HUMBERTO MACHADO

NEGO LELO

REGINA DO RESTAURANTE

PAULINHO SILVA

SOLDADO CERES

DJ, FÁBIO LIMA

MOTOBOY MOTINHA

CLAUDIA LACERDA

EDISON FEIJÓ

IARA FAGUNDES

DANIXA FERRAZ

ALEXANDRE MATTOS

PATRICIA RANGEL

ROGÉRIO CARVALHO

KAPELIUS

JOSÉ CLAVELIN

MARCIA LIMA

BETO LIMA

ANA BLACK

YASMIN MARQUET ALVES

SIMONINHA FAVA

JAQUE RIBEIRO

LUIZ CARLOS TCHE

DIVINA

ALLYSON DOS SANTOS

JAIRO DA LOMBA

BABÁ TELMO

FUMAGALLI

ALEXANDRE PACHECO DA SAÚDE

NANI DUTRA

IVANA GROFF

BOMBEIRO BRUNO

ARIEL

CAMERINO BOM DE BOLA

NATHY ULGUIM

SANDRO COSTA

MICHELLE DA CULTURA

ALEX SANDER AGUIRRE

VERA FREIRE

NANI DO TUTTI

BARTOCHAK

EMERSON FAGUNDES

TONINHO

GERVASIO DO POA

NANI SCHAMES

SILVIA POUSADA

BIANCA FEIJÓ

MARCELO BACH

CELESTINO LUCAS

LUIZ AIRTON

LUIZ RICARDO

SINOCA

JOÃO CARLOS

FERNANDA CUPERTINO

AVILAKING

MARA LENZ

HUGO LA ROQUE

FLAVIO CARVALHO

CÉLIA DOS PETS

GUSTAVO FARENZENA

MARCIO CUNHA

DAIANA DORNELES

VIVI D'YEMANJA

JÉSSICA CARDOSO

NYL MORAES

BIBIANA BUENO

MESTRE BOLIVAR CAPOEIRA

ANA PATRÍCIA SUD

LUIS LARA

ELAINE DE BEM

PAULO SILVA

VENDELINO

LUCILDA OLIVERA

ISABEL

SIMONE SI

GABRIEL RONALDO

PAULO DISCONZI

CINTHIA MARIANA

ALDEMIR FOGAÇA

FERREIRA

NILSA DE FIGUEIREDO

SUELEN ORTIZ

MAIRA ROCHA

MARCILON RIOS

ANA LACERDA

PAI WILSON DE OXALÁ

RONALDO DRESCH

KIKO CRUZ

CLARICE RAMOS

PROFESSOR RODRIGO

JOÃO CARLOS FONCECA

ADRIANO SANTANA

JOÃO RIBEIRO

ZÉ RICARDO

JOÃO CARLOS MORDOMO

PAULO AGUAS

MÁRCIA DE OXALÁ

BRUNA ESTILISTA

ALICE SIPPERT

GUTO FAIXAS

ROBERTO GRAZIADIO

ANGÉLICA QUEIROZ

CARIUCHA

RUI SOARES

JANE BITENCOURT

ROSELMA MARQUES

CLAUDINHA LOPES

SIMONE SUAREZ

REINALDO OLIVEIRA

CINTIA FERREIRA

DANNI MACEDO

ZILMA FAGUNDES

DANIELE

PAULO FERREIRA

PROF BRUSCH

FLAVIUS MORO

PABLO MELO*



PL

PSOL

PL

NOVO

PSOL

PODE

PSOL

PSOL

PSDB

PT

REPUBLICANOS

PSDB

NOVO

PT

PSDB

PL

REPUBLICANOS

CIDADANIA

PP

PSD

PDT

MDB

PT

MDB

PP

PP

PC do B

MDB

PC do B

PT

NOVO

PP

PT

PP

PT

REPUBLICANOS

PT

PC do B

PSOL

PSOL

PP

PT

PODE

MDB

MDB

REPUBLICANOS

NOVO

PT

PT

PSDB

REPUBLICANOS

CIDADANIA

PODE

PSB

UNIÃO

PV

MDB

SOLIDARIEDADE

PC do B

PL

PL

PDT

PT

PSDB

PT

PT

PL

PODE

UNIÃO

PODE

PSD

PSOL

MDB

PDT

PDT

NOVO

PDT

MDB

MDB

CIDADANIA

REDE

REPUBLICANOS

REPUBLICANOS

PL

PDT

PSDB

MDB

PODE

SOLIDARIEDADE

PL

NOVO

PSDB

MDB

MDB

PL

MDB

MDB

UNIÃO

PRD

REPUBLICANOS

PSDB

CIDADANIA

CIDADANIA

UNIÃO

PL

PSDB

PDT

REPUBLICANOS

PRD

PODE

PODE

PT

PSDB

CIDADANIA

PL

PODE

PL

PODE

PL

PSDB

SOLIDARIEDADE

MDB

PDT

PSOL

PSOL

REPUBLICANOS

PSDB

UNIÃO

REPUBLICANOS

PT

PSOL

PP

UNIÃO

PP

MDB

PSD

SOLIDARIEDADE

MDB

MDB

PL

PODE

MDB

PSDB

PDT

PSD

UNIÃO

PT

MDB

MDB

PP

MDB

SOLIDARIEDADE

PSOL

MDB

PP

PODE

PSD

REPUBLICANOS

MDB

PDT

PP

PL

PDT

REPUBLICANOS

PT

PSOL

PODE

PSD

PP

REDE

REPUBLICANOS

UP

PSDB

MDB

MDB

PODE

PODE

PT

PP

REPUBLICANOS

PDT

PL

REPUBLICANOS

PSB

PSB

PSOL

PL

UP

PV

PSDB

PSB

UNIÃO

UNIÃO

PRD

PL

PP

MDB

PDT

PODE

PSDB

SOLIDARIEDADE

PL

REPUBLICANOS

SOLIDARIEDADE

MDB

PL

PP

REPUBLICANOS

REPUBLICANOS

REPUBLICANOS

REPUBLICANOS

UNIÃO

PODE

REPUBLICANOS

PL

PT

PSDB

PODE

PSOL

PSB

PT

PRD

PL

PODE

REPUBLICANOS

REPUBLICANOS

PL

PL

PP

REPUBLICANOS

PSD

PT

PSB

SOLIDARIEDADE

PRD

REPUBLICANOS

MDB

REPUBLICANOS

PSB

PT

REPUBLICANOS

SOLIDARIEDADE

MDB

PODE

PDT

REPUBLICANOS

REPUBLICANOS

PRD

PL

PT

UNIÃO

PSB

UNIÃO

UNIÃO

PODE

PSDB

PL

PDT

NOVO

PP

PODE

PP

PSD

PDT

PDT

PSB

PRD

PSD

PODE

PSD

MDB

PDT

NOVO

PRD

PSB

PL

SOLIDARIEDADE

PP

UNIÃO

PRD

UNIÃO

PT

SOLIDARIEDADE

UNIÃO

PP

PL

SOLIDARIEDADE

PODE

NOVO

REPUBLICANOS

UNIÃO

SOLIDARIEDADE

PODE

NOVO

MDB

PRD

PSD

CIDADANIA

PP

SOLIDARIEDADE

PSB

PSD

UNIÃO

SOLIDARIEDADE

PSOL

PSOL

PSB

UNIÃO

PSTU

SOLIDARIEDADE

NOVO

PODE

SOLIDARIEDADE

PODE

REPUBLICANOS

PP

PP

PSD

PRD

PDT

PT

SOLIDARIEDADE

SOLIDARIEDADE

PSD

PSDB

PRD

PRD

PSB

CIDADANIA

NOVO

PP

PSTU

PODE

UNIÃO

UNIÃO

PL

PL

MDB

REPUBLICANOS

SOLIDARIEDADE

PT

PSD

PV

PODE

REPUBLICANOS

PODE

SOLIDARIEDADE

PSOL

PL

PP

NOVO

SOLIDARIEDADE

MDB

PDT

PSDB

PDT

NOVO

SOLIDARIEDADE

PDT

MDB

PSB

PSD

PSB

PSD

PSB

PSOL

REDE

SOLIDARIEDADE

REPUBLICANOS

PODE

CIDADANIA

SOLIDARIEDADE

PSD

UNIÃO

PDT

PSD

PRD

PODE

PSB

NOVO

PL

PODE

PSDB

SOLIDARIEDADE

UNIÃO

UNIÃO

PRD

UNIÃO

SOLIDARIEDADE

PSB

PDT

PODE

PODE

CIDADANIA

UNIÃO

PSB

PP

PDT

PRD

UNIÃO

PRD

NOVO

SOLIDARIEDADE

PDT

NOVO

PSB

PRD

PL

PT

UNIÃO

CIDADANIA

PSDB

PSOL

UNIÃO

PL

PL

PSD

SOLIDARIEDADE

PP

PSD

UNIÃO

PDT

SOLIDARIEDADE

SOLIDARIEDADE

PDT

NOVO

PP

PP

PP

PRD

PSB

PRD

PODE

PSOL

PSD

PP

PSD

PRD

UNIÃO

SOLIDARIEDADE

REPUBLICANOS

PRD

PT

PSD

NOVO

PSD

SOLIDARIEDADE

PSD

PRD

NOVO

PP

PSD

PSD

NOVO

PSOL

PRD

PSD

PSB

SOLIDARIEDADE

SOLIDARIEDADE

PSD

PRD

NOVO

PSOL

PSD

NOVO

PP

PDT

PDT

PSD

PT

PL

PRD

SOLIDARIEDADE

PSDB

NOVO

PSDB

PSOL

PSB

PSOL

PRD

PSD

PP

PSD

PSOL

UNIÃO

PRD

PRD

PRD

UNIÃO

PDT

PSD

PSOL

PSB

PRD

UNIÃO

PDT

PP

PSB

PRD

PSB

UNIÃO

PSD

PDT

PSDB

PRD

PSB

PP

PSB

PRD

MDB



22.966

20.207

18.010

16.450

14.321

12.115

12.070

10.033

8.603

8.235

7.891

7.759

7.615

7.144

7.070

7.063

6.746

6.618

6.389

6.321

6.296

6.270

6.261

5.908

5.693

5.661

5.376

5.315

4.902

4.869

4.856

4.759

4.718

4.684

4.673

4.644

4.397

4.353

4.260

4.192

4.160

4.058

4.053

3.629

3.622

3.447

3.345

3.271

3.150

3.114

3.112

3.081

3.057

3.057

3.044

3.030

2.929

2.846

2.779

2.669

2.627

2.616

2.612

2.517

2.482

2.406

2.377

2.268

2.252

2.219

2.205

2.103

2.098

2.077

2.075

2.061

2.031

2.030

2.030

2.018

2.016

2.010

1.998

1.977

1.958

1.905

1.880

1.864

1.845

1.792

1.778

1.770

1.762

1.748

1.745

1.675

1.666

1.642

1.642

1.619

1.557

1.551

1.534

1.533

1.533

1.530

1.513

1.510

1.500

1.493

1.478

1.431

1.408

1.386

1.372

1.350

1.341

1.340

1.337

1.285

1.267

1.266

1.265

1.246

1.245

1.197

1.194

1.188

1.148

1.092

1.063

1.054

1.037

1.034

1.012

1.009

1.005

999

985

983

962

940

938

929

918

914

912

908

906

897

890

890

885

881

839

830

829

823

820

817

806

804

796

789

783

774

774

770

766

752

752

749

748

747

747

736

725

713

711

707

703

699

697

694

694

693

690

686

676

671

663

660

657

653

640

616

612

612

610

606

604

597

591

590

585

583

582

577

572

569

560

550

547

546

545

525

519

508

504

503

502

502

498

491

486

479

470

468

463

459

455

442

440

438

438

437

434

434

431

430

426

424

423

421

417

415

414

409

405

403

402

396

385

384

375

374

367

363

361

361

358

357

353

346

346

345

345

344

340

339

337

337

335

333

324

324

323

322

316

316

315

313

308

305

303

303

303

303

299

295

290

289

287

287

286

285

285

284

284

280

278

278

275

273

272

271

271

269

266

263

260

260

259

259

256

252

251

249

246

246

242

242

239

239

238

236

234

231

231

229

229

226

226

225

222

222

213

211

211

209

208

208

207

206

204

203

200

198

194

194

193

191

191

187

186

184

183

182

182

181

181

181

179

177

176

174

173

169

169

169

166

166

165

164

161

160

158

153

152

152

151

150

150

150

149

146

146

143

138

137

136

136

134

133

132

132

131

129

128

127

127

127

125

125

123

122

120

119

119

118

118

116

116

115

113

113

112

112

111

111

109

105

105

102

102

99

98

96

95

91

91

91

90

90

85

84

84

84

82

82

81

80

80

80

79

78

78

77

75

73

72

71

70

70

69

68

65

65

64

63

63

62

62

61

61

61

61

59

55

54

53

52

52

51

50

47

47

47

46

46

45

43

42

42

42

41

41

38

37

36

32

31

31

28

27

25

24

22

22

21

21

18

15

14

13

13

10

10

8

7

0



ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO

NÃO ELEITO