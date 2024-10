Melo e Rosário apelam por voto do eleitor no último dia na TV

No último dia de veiculação do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, os candidatos à prefeitura de Porto Alegre Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB), que disputarão o segundo turno das eleições municipais neste domingo (27) se dirigiram diretamente ao eleitor para fazer os últimos apelos ao voto.

O intervalo começou com o programa de Melo, que ressaltou a vantagem de dezenas de pontos nas mais recentes pesquisas de intenção de votos. O atual prefeito, que busca a reeleição, apareceu pedindo o comparecimento do eleitorado nas urnas. “Vamos seguir construindo uma Porto Alegre melhor para todo mundo”.

O programa também trouxe atores pontuando que “todo mundo tem pelo menos um bom motivo para votar no Melo”, com eleitores elencando ações realizadas e promessas do emedebista em áreas como saúde, educação e transporte público. Além disso, o programa enfatizou a apropriação da alcunha de “chinelão”, com o mote “É o Melo de novo, o chinelão do povo”, para enfatizar o vínculo do prefeito com as classes populares.

Na sequência, o programa de Maria do Rosário começou com uma fala da petista conclamando os eleitores ao voto, em tom emocionado, e classificando a eleição como “um momento histórico”, assim como a oportunidade de mudança representada pela candidatura de esquerda. Em diversos segmentos dos cinco minutos de exposição, Rosário repetiu a ideia de esperança e vontade de mudar, pontuando que o momento é de “transformar sonhos em realidade”. No jingle, era cantado o verso “nada é impossível”, com imagens de Rosário em caminhadas com apoiadores, eleitores expressando o apoio à candidatura.

Além disso, o programa trouxe depoimentos de diversas personalidades midiáticas, tanto da política, quanto o presidente Lula (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, quanto nomes da cultura nacional ligados à esquerda, como Chico Buarque, Caateno Veloso e Gilberto Gil, entre outros. O programa terminou com a música “Andar com fé”, cedida por Gilberto Gil à campanha da petista.

O programa foi veiculado no horário reservado entre 13h e 13h10min. Outra inserção acontecerá à noite, entre 20h30min e 20h40min. No rádio, os intervalos ocorreram entre 7h às 7h10min e das 12h às 12h10min. Já o último dia da campanha nas ruas é neste sábado (26).