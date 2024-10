Vereador Airto Ferronato (PSB) apoia Melo e é denunciado à Comissão de Ética do partido

O vereador Airto Ferronato (PSB) foi denunciado à Comissão de Ética de seu partido após anunciar apoio à reeleição do prefeito Sebastião Melo (MDB). A denúncia foi protocolada pelo vice-presidente da executiva municipal da sigla, Flavio Heron da Silva, em virtude da discordância do parlamentar em relação às determinações partidárias. Afinal, o PSB decidiu durante sua convenção apoiar a candidata Maria do Rosário (PT) já no primeiro turno, por meio de uma votação entre filiados que optaram entre ela e a candidata Juliana Brizola (PDT).

"Com essa conduta o vereador se mostrou desinteressado no fortalecimento e alinhamento dos objetivos partidários. A situação descrita envolve uma divergência política interna do PSB de Porto Alegre, com críticas ao comportamento do vereador Ferronato, que teria desrespeitado uma decisão democrática do congresso ao apoiar um candidato contrário àquele escolhido pela maioria do PSB no primeiro turno das eleições", explicou Heron. Ainda não há prazo para a decisão do diretório quanto à denúncia, mas, caso seja aceita, a comissão executiva deverá ser chamada pelo diretório para ouvir o denunciado e o denunciante.

Ferronato é filiado ao PSB há 25 anos, e está com o seu sexto mandato vigente até o dia 31 de dezembro deste ano. O parlamentar não conseguiu se reeleger para a próxima legislatura e o partido perdeu a única cadeira que possuía na Câmara Municipal de Porto Alegre. Seu apoio a Melo foi divulgado em um vídeo publicado nas suas redes sociais na última segunda-feira (21). "Mesmo com profundo respeito que tenho pela candidata e amiga Maria do Rosário (PT), eu quero aqui manifestar meu apoio à candidatura do Sebastião Melo (MDB), meu amigo de mais de 40 anos", disse.

À reportagem do Jornal do Comércio, afirmou acreditar que "isso não vai dar em nada", mas que é um direito deles (apresentar a denúncia)" e que agiu de acordo com a sua consciência. "Como vereador de Porto Alegre eu tenho o dever de me manifestar quanto a uma causa tão nobre quanto esta eleição de segundo turno. Em outra oportunidade, o próprio ex-presidente do PSB foi contra uma decisão do partido e não aconteceu nada disso. São interesses de alguns", argumentou.