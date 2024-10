O deputado estadual Juliano Franczak (PSD), mais conhecido como Gaúcho da Geral, foi nomeado nesta quinta-feira (17) como novo secretário de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul. Ele substitui Danrlei de Deus (PSD), empossado em março de 2023 e que agora retorna ao Congresso Nacional para atuar como deputado federal em Brasília. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta.

Este movimento no secretariado do governador Eduardo Leite (PSDB) resultou em mudanças na composição da Assembleia Legislativa do RS. Com a saída do Gaúcho da Geral, o 1º suplente do PSD no parlamento, Dimas Costa, assume a cadeira.

Nas redes sociais, o governador fez uma publicação em que agradeceu os serviços prestados por Danrlei e desejou boas-vindas ao Gaúcho da Geral ao secretariado do Estado.

Confira a publicação de Eduardo Leite na íntegra: