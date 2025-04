Após polêmicas, Eduardo Leite afirma que compra de aeronave para uso do Estado está descartada

Nos últimos dias, a possível compra com dinheiro público de uma aeronave que seria utilizada pelo governo do Estado virou tema de debate no Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira (2), o governador Eduardo Leite manifestou-se através das redes sociais, descartando essa possiblidade.

Segundo ele, as especulações da imprensa e de outros políticos trouxeram inverdades que precisam ser esclarecidas. "Em outubro de 2024 um jovem faleceu em Santa Rosa enquanto aguardava um transplante de dois pulmões que estavam disponíveis para doação, mas o Estado não tinha uma aeronave disponível para fazer esse transporte. Esse caso não é isolado. Em 2023, pelo menos 40 doações de órgãos foram perdidas no RS porque o tempo para liberação do corpo fez com que a família optasse por não autorizar. A compra de um avião poderia facilitar esses processos", afirma Leite em um vídeo postado no Instagram.

Para evitar que esses problemas se repetissem, o governo do Estado havia iniciado um processo de estudo para a possível aquisição de uma aeronave. Segundo o governador, a demanda vem da secretaria da Saúde por conta urgência dos transplantes e também para o transporte de pacientes em estado grave. Também há uma demanda da secretária de Segurança Pública para o deslocamento em operações emergenciais.

"Eu, como governador, utilizo alegremente os voos comerciais sempre que possível. O debate sobre o bom uso do dinheiro público é legítimo, mas ele precisa ser feito com responsabilidade. Uma vez que esse tema foi contaminado por argumentos viciados e equivocados, eu estou demandando que encerrem esse processo de aquisição da aeronave", garante Leite.