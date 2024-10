PSDB oficializa apoio a Sebastião Melo no segundo turno em Porto Alegre

O PSDB oficializou nesta quarta-feira (9) apoio à candidatura de Sebastião Melo (MDB) no segundo turno da disputa ao Executivo de Porto Alegre contra Maria do Rosário (PT). Agora, a coligação do candidato à reeleição passa a contar com 10 partidos.



A formalização da aliança ocorreu em um espaço dedicado à gravação de conteúdos de campanha de Melo, e contou com as presenças do presidente municipal do PSDB, vereador reeleito Moisés Barboza, e quadros políticos representantes dos partidos que compõem o programa do atual prefeito da Capital.



“A bancada do PSDB tem sido grande parceira nas transformações que a cidade tem feito ao longo destes quatro anos. Quero agradecer mais uma vez aos vereadores que representam a executiva, representam a bancada”, disse Melo.



Sobre a participação do governador Eduardo Leite (PSDB) na campanha, o atual prefeito disse que isso está sendo visto “em etapas”. Após a confirmação da aliança entre MDB e PSDB, Leite afirmou que os dois candidatos o procuraram, e que tem mais aproximação com Melo no "ponto de vista programático". O governador também revelou que um eventual ingresso nos programas eleitorais do candidato à reeleição está sendo discutido.

Alguns pontos de eleições passsadas indicam rusgas entre os atuais mandatários dos Executivos estadual e municipal. Leite apoiou a candidatura de Juliana Brizola no primeiro turno em Porto Alegre, que foi a terceira colocada no pleito realizado no último domingo (6). Além disso, Melo foi aliado em 2022 da chapa liderada por Onyx Lorenzoni (PL) ao governo do Estado contra o atual governador, enquanto Maria do Rosário declarou voto em Leite.