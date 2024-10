Melo oficializa aliança com o Novo para o segundo turno

encontro entre o atual prefeito Sebastião Melo (MDB) Felipe Camozzato (Novo) , que ficou em quarto lugar na disputa do primeiro turno das eleições em Porto Alegre, marcou a primeira aliança do emedebista na campanha para esta segunda etapa. A reunião aconteceu nesta terça-feira (8) no gabinete do deputado na Assembleia Legislativa. Um, que ficou em quarto lugar na disputa do primeiro turno das eleições em Porto Alegre, marcou a. A reunião aconteceu nesta terça-feira (8) no gabinete do deputado na Assembleia Legislativa.

"Se ganhar a eleição, o Novo tem que estar no governo", disse Melo. Na questão da empresa pública, o prefeito também pode admitir, com a incorporação do novo aliado, a fazer mudanças em um possível projeto de concessão do Dmae à iniciativa privada. "Se vai ser parcial ou total, é uma decisão que tomaremos juntos", adiantou.

Camozzato acredita que haja uma grande transferência de votos. “Como somos adversários do PT, é um voto que já tenderia para a candidatura do Melo. Além de corroborar com esta visão, nosso papel é de militar na campanha. Ainda estamos desmontando nosso comitê, mas mobilização digital, gravação de vídeos serão alguns elementos que teremos”, disse o deputado.

Melo já iniciou as conversações com diferentes siglas para angariar apoio à sua candidatura. Na tarde desta terça, o prefeito também vai se reunir com o governador Eduardo Leite para tentar trazer o PSDB para seu lado. No primeiro turno, os tucanos apoiaram Juliana Brizola à prefeitura. Segundo o prefeito, Leite e ele "estão quites", já que, depois que o diretório do MDB em Porto Alegre apoiou Onyx Lorenzoni (PL) nas eleições de 2022 ao Piratini, Leite preferiu apoiar nominalmente Juliana, gravando vídeos de apoio e fazendo aparições públicas com a pedetista.

O prefeito também confirmou que já conversou, na segunda-feira (8) com Luiz Carlos Busato, presidente estadual do União Brasil, e já vem também falando com nomes do PDT, apesar de dizer que “respeitará a decisão” de Juliana Brizola em relação a um possível apoio. “Temos de ter um diálogo direto com quem não votou, são 31%, para tentar diminuir a abstenção. Mas também diálogo com os partidos e coligações que lideraram esse processo. Temos agora só 19 dias até a eleição”, disse.