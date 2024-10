Eleitores também votaram em consultas populares

Simultaneamente ao primeiro turno das eleições municipais, que foi realizado no domingo, os eleitores de cinco municípios brasileiros também participaram de plebiscitos e de um referendo. Assim, a população pôde opinar sobre assuntos específicos de suas cidades em Dois Lajeados (RS), São Luís (MA), Governador Edison Lobão (MA), São Luiz (RR) e Belo Horizonte (MG).

A única cidade gaúcha entre elas, Dois Lajeados rejeitou a construção de um novo centro administrativo municipal na área do Parque Municipal de Eventos João de Pizzol. O "não" foi escolhido por 2.225 eleitores (81,44%), contra 507 (18,56%) que votaram pelo "sim". A consulta registrou 2.732 votos válidos (95,46%), 29 votos nulos (1,01%) e 101 votos em branco (3,53%). No total, 2.862 eleitores participaram da consulta (89,72%), com uma abstenção de 328 (10,28%).

LEIA TAMBÉM: Conheça os prefeitos eleitos nos municípios do Rio Grande do Sul em 2024

Enquanto isso, na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, a proposta de uma mudança da bandeira do município também foi rejeitada em um referendo. Disseram "não" 1.086.145 eleitores (84,32%), enquanto 201.950 votaram a favor da mudança. A votação contou com 1.288.095 votos válidos (91,73%), 31.286 nulos (2,23%) e 84.904 em branco (6,05%). Ao todo, 1.404.285 eleitores compareceram à consulta (70,46%), com uma abstenção de 588.699 (29,54%).

Em São Luís (MA), a maioria dos eleitores votou a favor da implantação do passe livre estudantil no município. No plebiscito, 523.711 eleitores disseram "sim" (89,91%), enquanto 58.788 (10%) votaram contra. No total, a consulta teve 582.499 votos válidos (96,65%). Houve 12.620 votos em branco (2,09%) e 7.570 nulos (1,26%), com uma abstenção de 12.620 eleitores (2,09%).

Também no Maranhão, eleitoras e eleitores votaram a favor da mudança do nome do município de Governador Edison Lobão para Ribeirãozinho do Maranhão. A maioria, isto é, 11.075 eleitores (88,87%), aprovou a mudança e 2.130 (16,13%) votaram contra. Ao todo, 13.377 pessoas compareceram às urnas (86,26%). Os votos em branco somaram 96 (0,7%) e os nulos 76 (0,57%). A abstenção foi de 2.130 eleitores (13,74%).

Os eleitores de São Luiz (RR) aprovaram a alteração do nome do município para São Luiz do Anauá. Votaram pelo "sim" 4.387 eleitores (83,43%) e 871 (16,57%) optaram pelo "não". O plebiscito contou com 5.258 votos válidos (98,85%), 11 votos nulos (0,21%) e 50 votos em branco (0,94%). Ao todo, 5.319 eleitores participaram da consulta (86,71%), com uma abstenção de 815 eleitores (13,29%).