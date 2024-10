Fechamento de portões em colégio da Capital têm ultimo ingressante idoso e poucos atrasados

Todos as zonas eleitorais brasileiras encerraram suas atividades às 17h deste domingo (6), quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou a contagem dos votos para prefeitos e vereadores.



Para acompanhar o encerramento das atividades, a reportagem esteve presente no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, no bairro Santana, em Porto Alegre, por volta desse horário.

Como durante a maior parte do dia, o movimento era tranquilo, sem filas e com um clima de descontração entre mesários e demais trabalhadores voluntários. Às 16h59min chegava, de táxi, os últimos votantes do colégio: uma família, composta por uma mulher adulta, um bebê de colo e um idoso.

Segundo o homem, Hilton Pereira, de 75 anos, foi um alívio ter chegado a tempo de exercer seu direito ao voto. Já aposentado, ele explica que decidiu ir às urnas de última hora.

"Quando vi minha filha pedindo o carro para ir, decidi acompanhá-la. Estive presente em praticamente todas as eleições desde a redemocratização, não podia perder este momento tão importante para a minha amada Porto Alegre. Foi no sufoco, mas graças a Deus deu certo", comemora.

Do outro lado da moeda, apenas três pessoas chegaram atrasadas, após o fechamento dos portões, e foram barradas. Entre elas, um jovem de 17 anos, que, ao contrário de Pereira, iria votar pela primeira vez.

"Estou muito triste. Como estudante, considero muito importante participar do processo democrático, ainda mais nessa eleição que seria a minha primeira. Acabei dormindo depois do almoço e não vi o tempo passar; tentei correr, mas não deu tempo", lamenta Gabriel Oliveira.

Brincando, ele prometeu que se houver segundo turno irá votar ainda durante a manhã.