Repórteres do JC votam durante a cobertura das eleições

O dia das eleições mobiliza, além dos próprios eleitores e dos candidatos, uma série de profissionais que orbitam o universo eleitoral: são mesários, fiscais, servidores da Justiça Eleitoral, agentes de segurança pública, mas também jornalistas, que acompanham toda a dinâmica de votação, as ocorrências registradas de irregularidades e outros problemas, o caminho dos candidatos ao longo do dia, o momento da apuração e a reação de candidatos vencedores e perdedores.

Parte do contingente de eleitores, os profissionais do Jornal do Comércio que trabalham neste domingo (6) arranjaram um tempinho, em meio à cobertura jornalística, para cumprir seu papel na democracia brasileira. A maioria dos jornalistas vota em diferentes regiões de Porto Alegre, mas há também eleitores de Passo Fundo, Cachoeirinha, Canoas, entre outros municípios.

Há também, no grupo de 31 jornalistas envolvidos na cobertura do pleito, eleitores iniciantes e experientes. Uma das mais jovens da equipe é Amanda Flora, estagiária da editoria de Economia, que se voluntariou para trabalhar nas eleições. Sua primeira eleição foi a de 2016, também para a prefeitura de Porto Alegre. “Vejo o voto como uma forma de honrar os que não puderam votar em momentos anteriores da história e um compromisso com a democracia brasileira, que é tão jovem”, acredita a estudante.

A eleitora mais experiente da redação é a fotógrafa Tânia Meinerz, que exerceu seu direito de voto pela primeira vez em 1986, ano em que ocorreram eleição para governadores e deputados no país, em pleno processo de redemocratização. Mas, para ela, a eleição mais memorável aconteceu em 1989. “É uma imagem quase fotográfica que tenho na minha cabeça, da urna, e eu escolhendo meu candidato para a Presidência da República. Foi uma sensação marcante votar para presidente depois de tantos anos de ditadura”, relembra.

Nas fotos, da esquerda para a direita e de cima para baixo, estão os jornalistas do JC: Sofia Utz Eizirik, Bolívar Cavalar, Bruna Suptitz, Amanda Flora, Lívia Araújo, Fernanda Crancio, Tânia Meinerz e Bárbara Lima.